LAPORTE, Diane



C'est avec le coeur en miettes que nous vous annonçons le décès de notre mère Diane Laporte, le 7 février 2022 à l'âge de 70 ans.Elle laisse dans le deuil, dans ses propres mots, ses deux grandes filles d'amour, Josée et Michèle, ses trois adorables petits-enfants, Alexis, Eve et Xavier ainsi que ses deux gendres préférés, Serge et Benoit.Elle laisse également dans le deuil sa grande soeur Murielle (Marcel) et ses frères, Serge (Danielle) et Raymond (Jean-Marie), ses neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 février 2022 de 12h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE450-473-5934www.rfgoyer.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la maison Pallia vie.