COURSOL, Bernard



Au CHSLD de Blainville, le 4 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Bernard Coursol, époux de Mme Louise Corbeil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, sa fille unique Ginette (Daniel Langlois), ses deux petits-fils Francis et Vincent.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars de 13h à 15h au:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.La famille, tient à remercier très chaleureusement l'équipe du 3e étage du CHSLD de Blainville, pour les bons soins prodigués et pour son accompagnement réconfortant et attentionné.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.