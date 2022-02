CHARTRAND, Paul



À la Maison au Diapason de Bromont, le 4 février 2022, à l’âge de 91 ans, nous a quittés M. Paul Chartrand, demeurant à Bromont, époux de Mme Denise Biron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Suzanne (Franco) et Brigitte; sa petite-fille : Rebeca; son frère et sa soeur : Normand et Hélène; ainsi que ses neveux, nièces, de nombreux autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel de la maison au Diapason pour les bons soins prodigués, leur soutien et leur compassion, ainsi que Carole Champigny, infirmière de soutien à domicile, pour sa générosité et son empathie.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium Les Jardins Funéraires Bessette.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site web :997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2Tél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393