OUIMET, Yvon



À Laval, le 27 janvier 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé M. Yvon Ouimet, époux de feu Mme Jeannine Tourville Ouimet.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Michel Desroches), Diane (Yvan Simard), feu Richard, Martin (Sonia Aubut), ses petits-enfants Éric, Simon (Audrey), Audré (Julien), Gabrielle, Frédéric, Ludovic et son arrière-petite-fille Chloé, ses frères, ses belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances directement en l'église St-François-de-Sales située au 7070, boulevard des Mille-Îles, Laval, QC, H7A 4B3, le jeudi 17 février dès 10h. Les funérailles auront lieu à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec ou à la Société Alzheimer, formulaires disponibles à l'église.Il fut confié auwww.salonsfunerairesguay.com