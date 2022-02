LAFLEUR, Jean



À Lachine, le 19 janvier 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé le docteur Jean Lafleur.Il laisse dans le deuil ses enfants France (Kent), Benoît, Martin (Karine), Bertrand (Marcelline) et Julie, ses petits-enfants Sara-Claude, Laurent, Elisabeth, Joëlle, Félix, Myriam, Vincent, Hugo et Vincent, ses arrière-petites-filles Florence, Olivia et Romy, son amie de longue date Dorothy Sinclair et sa famille; Ingrid (Mike), Heidi, Kate, Annika et Kaileigh ainsi que plusieurs parents et amis très chers à son coeur.Il a obtenu son doctorat en médecine de l'Université de Montréal en 1954 et a pratiqué la médecine à Châteauguay pendant plus de 40 ans.La famille tient à remercier le personnel des Floralies de Lachine pour leur compassion et leurs bons soins.La famille vous accueillera en respectant les mesures de distanciation physique, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 19 février et le dimanche 20 février de 13h30 à 16h30.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu uniquement en présence de la famille immédiate.