JETTÉ, Cécile



De Boucherville, le 5 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Cécile Jetté, épouse de feu Jean-René Bachand.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Guylaine (André), Nathalie, Jean-François (Manon), Yvan (Julie), ses petits-enfants, sa soeur Angèle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022 de 13h30 à 16h30 au salon du complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier trés sincèrement Rachel et Paola, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Rosalie Jetté venant en aide aux jeunes filles mères ou à la Fondation du Dr Julien serait apprécié en la mémoire de Cécile Jetté.