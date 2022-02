BERTRAND, Jean



À Saint-Jérôme, le 17 décembre 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jean Bertrand, conjoint de Mme Viviane Salette.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: Michel, Kévin (Marie-Pier) leur fils Milo; ses frères et ses soeurs: Paul, Fabien (Francine), Joanne (Gilles), Nicole (feu Ronald) et Élise (Danny) ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le samedi 19 février 2022 de 14h00 à 17h30. Une liturgie de la Parole suivra dès 17h30.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Parkinson Québce.