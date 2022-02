CARRY (STRATI), Domenica



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Domenica (Strati) Carry, survenu le 6 février 2022. Elle part rejoindre son tendre époux Robert Carry.Elle laisse dans le deuil, son fils Robert (Josie Cleverley), sa fille Anne-Marie (Michel Spinelli), ses petites-filles Lisa (Leonardo Davila) et Tina (Piero Moretti), ses arrière-petits-fils Luca et Dario ainsi que son frère Joseph (Harriette Rowe).Elle fut prédécédée par ses soeurs Victoria (feu Conrad Rousse) et Lucie, ainsi que par ses frères Frank (feu Evelyn Coluccino), Eugène (feu Madeleine Cardinal) et Sam (feu Marceline Rowe).Elle laisse aussi plusieurs autres parents et amis.La famille aimerait remercier la Congrégation des Soeurs de Sainte-Anne et surtout le personnel aidant du 4C de la Maison des Soeurs de Sainte-Anne, supervisé par M.Alain Coulombe, pour tous les soins offerts à Mme Strati.Exposée en l'église La Présentation de la Sainte-Vierge, 665 de l'Église, Dorval, Québec, le samedi 19 février 2022 dès 10h, les funérailles suivront à 11h au même endroit.