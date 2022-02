RAYMOND, Michel



Michel Raymond est décédé le 31 janvier 2022, à l'âge de 76 ans.Il laisse derrière lui son épouse Yolande Verreault; son fils Sylvain Raymond (conjointe Cristina Grilli) et ses petits-enfants Ben et Olivia (leur mère Louise Bachand); sa fille Andrée Raymond (conjoint David Redknap) et sa petite-fille Noelle; ses soeurs Yolande Lepage (Robert), Ghislaine Savoie et Dolorès Ginzel (George); ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, amis et amies.Les funérailles auront lieu en privé.