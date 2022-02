COSSETTE, Gilberte



À Longueuil, le 28 janvier 2022 à l'âge deest décédée Mme Gilberte Cossette au CHSLD Manoir de la Trinité.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lisette, ses deux belles-soeurs Adrienne Marcotte et Jeannine Robillard, ses neveux et nièces : Liliane, Serge (Jocelyne), Yvan (Marjolaine), Sylvain, Dominique (Mélanie), Nathalie, Isabelle (Stéphane) et Patrick (Cynthia), les enfants de ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le jeudi 17 février 2022 de 13h à 17h au :450 443-6667 www.salonlfc.comPropriétaire Robert CenacUne liturgie de la Parole, sera célébrée sur place à 15h30. Une célébration religieuse sera organisée au printemps à St-Prosper Comté de Champlain ainsi que l'inhumation.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD du Manoir de la Trinité pour les bons soins.