Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Court circuit

Avec le redoux, pourquoi ne pas profiter du week-end pour découvrir le projet Court circuit ? À mi-chemin entre la chasse au trésor classique et le balado, cette initiative de l’organisation GrosJoueurs permet de découvrir l’histoire vidéoludique de Montréal au grand air.

À partir des studios d’Ubisoft, coin Saint-Laurent et Saint-Viateur Est, ce parcours de 3,4 km permet de retracer en faits et anecdotes certains lieux emblématiques de l’industrie du jeu vidéo à travers le Mile-End, le Mile-Ex et la Petite Italie. Pour les fans du genre, certes, mais également parfait pour quiconque a simplement besoin d’un prétexte pour sortir prendre l’air.

► Où : On se branche au courtcircuit.ca

— Bruno Lapointe

Lire pour voyager

Comme il est difficile de faire le tour du monde en ce moment, on le fait en mots et en images en plongeant dans Un monde à voir. La journaliste et grande voyageuse Carolyne Parent s’y penche sur le voyage de demain tout en se remémorant d’imprenables souvenirs de découvertes et d’activités vécues dans une centaine de destinations autour du globe. À la lecture de ses aventures, on se retrouve d’un coup en safari au Kenya, à savourer les délices culinaires de la Toscane, à voguer vers les manchots de Magellan du Chili à l’Argentine, à boire un saké conseillé par un kikizakeshi au Japon et à roupiller chez un maharajah au Rajasthan. D’inspirants petits et grands moments de dépaysement avant de pouvoir, soi-même, repartir !

► Où : KO Éditions

— Sarah-Émilie Nault

Virtuosité au féminin

L’ensemble I Musici de Montréal offre en webdiffusion le concert qu’il a enregistré, le 27 janvier, à la salle Pierre-Mercure, avec la violoniste québécoise Sheila Jaffé. La virtuose montréalaise interprète, sur son Stradivarius de 1713, les Chants tziganes de Sarasate et la superbe Fantaisie Carmen pour violon, composée par Franz Waxman qui revisite des airs de l’opéra de Bizet. Un immense moment. L’ensemble, sous la direction du chef Jean-François Rivest, propose, en complément de programme, des œuvres de Janacek, Dvorak et de la compositrice québécoise Linda Bouchard. Le concert est en ligne jusqu’au 20 février au coût de 20 $.

► Où : imusici.com

— Yves Leclerc