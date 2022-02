Super Bowl LVI: Andrew Whitworth entre ses deux amours

LOS ANGELES | Pendant 11 saisons, le bloqueur Andrew Whitworth s’est donné cœur et âme pour les Bengals. Le voilà à 40 ans, joueur le plus âgé toujours actif dans la NFL, avec sa flamme des cinq dernières années, les Rams. Difficile de trouver un joueur qui vivra un Super Bowl aussi émotif.

Évidemment, Whitworth est maintenant entièrement dévoué à la cause des Rams. Sauf que les nombreuses années passées à Cincinnati et le fait que son ancienne équipe sorte enfin de l’ombre viennent chambouler ce roc inébranlable.

Il n’y aura pas de quartier sur le terrain, mais en attendant, le vieux sage à la barbe plus salée que poivrée ne peut que vivre un grand bouleversement d’émotions.

« C’est vraiment cool et tellement spécial. J’ai encore de bons liens avec des joueurs et des membres du personnel de l’autre côté », a mentionné cette semaine celui qui a connu l’entraîneur-chef adverse Zac Taylor, ironiquement, lorsqu’il est arrivé à Los Angeles en 2017 et que le futur pilote dirigeait alors les receveurs.

« Je lui ai parlé après les finales de conférence et je lui ai dit à quel point ces deux équipes occupent une place spéciale dans mon cœur. C’est déjà spécial de prendre part au Super Bowl, mais ce l’est encore plus de le faire contre une équipe qui signifie tellement pour moi », a-t-il continué.

Durable et productif

Choix de deuxième ronde des Bengals en 2006, Whitworth a enfilé l’uniforme tigré pendant 168 matchs, avant d’en faire autant pour les Rams à 71 reprises.

Il est devenu cette saison le premier bloqueur de l’histoire à amorcer un match à 40 ans. Comme tel, c’est un exploit, mais mieux encore, il figure toujours parmi l’élite à sa position.

Le site analytique Pro Football Focus classe le gentil géant de 6 pi 7 po et 330 livres au quatrième rang au total parmi tous les bloqueurs, et au premier rang en protection de passe.

« C’est un freak ! », s’est exprimé celui qui s’aligne à côté de lui comme garde, David Edwards. « Il est le type qui est à la fois le plus fort et le plus flexible que j’ai connu. Il n’arrête jamais de bouger et de travailler. »

La retraite au sommet ?

Whitworth a beau performer à un haut niveau, mais il ne rajeunit pas et même s’il reste une année à son contrat, il pourrait opter pour la retraite.

Celui qui vient d’être nommé « homme de l’année » dans la NFL, pour son implication dans la communauté, obtient une opportunité unique de quitter au sommet de la montagne.

« J’ai souvent crié aux loups et les gens ne me croiront plus !, a-t-il souri. Je vais prendre un pas de recul après la saison. C’est une belle histoire et si elle se termine comme ça... Man, quelle fin ! »