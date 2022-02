Assassinat d’un prêtre en France en 2016: quatre personnes jugées à partir de lundi

Paris | Quatre personnes sont jugées à partir de lundi à Paris pour leur implication présumée dans l’assassinat d’un prêtre en pleine messe, en 2016, dans l’ouest de la France, alors que le pays était frappé depuis l’année précédente par une série d’attentats jihadistes.

Parmi les accusés, un grand absent: l’instigateur présumé de l’attaque, Rachid Kassim, propagandiste français du groupe État islamique (EI), présumé mort dans un bombardement en Irak en février 2017.

Les deux assaillants ayant été tués lors de l’attaque de l’église, seules comparaîtront trois personnes de leur «entourage familial, amical ou téléphonique», selon l’accusation.

Le 26 juillet 2016, douze jours après un attentat qui avait fait 86 morts à Nice, sur la riviera française, le père Jacques Hamel, 85 ans, était égorgé à la fin d’une messe devant trois religieuses et un couple de paroissiens, dans sa petite église de Saint-Etienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen (nord-ouest). Un paroissien octogénaire était également grièvement blessé.

Les deux assaillants, Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, 19 ans, qui se réclamaient de l’EI, étaient tués par les forces de l’ordre à leur sortie de l’église.

Cet attentat visant pour la première fois en Europe un prêtre dans son église avait bouleversé bien au-delà des frontières françaises.

Dans le box de la cour d’assises spéciale de Paris comparaîtront trois proches présumés de Kermiche et Petitjean: Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil et Yassine Sebaihia, renvoyés pour «association de malfaiteurs terroriste».

Ils sont soupçonnés d’avoir été au courant des projets des deux jeunes hommes, d’avoir partagé leur idéologie ou tenté de rejoindre les groupes terroristes en Syrie.

Rachid Kassim est le seul à être inculpé pour complicité de l’assassinat du prêtre et de la tentative d’assassinat sur le paroissien, pour avoir «sciemment encouragé et facilité le passage à l’acte» des deux assaillants.

En contact régulier via la messagerie cryptée Telegram, il leur avait fourni conseils et instructions pour commettre une action violente en France et réaliser leur vidéo d’allégeance à l’EI.

Malgré l’absence des principaux responsables, les victimes et leurs proches espèrent que le procès, prévu pour durer près de quatre semaines, aidera à la «compréhension» des événements.

«Comprendre les motivations»

Guy Coponet, le paroissien grièvement blessé par les terroristes, aujourd’hui veuf, «veut comprendre (...) comment des jeunes tout juste sortis de l’adolescence en sont arrivés à commettre de telles horreurs», a expliqué à l’AFP son avocat Méhana Mouhou.

Malgré ses 92 ans, il prévoit d’assister à une partie du procès.

«Comprendre qui étaient les auteurs de l’acte et (leurs) motivations», c’est aussi l’»attente principale» des deux soeurs du père Hamel, Roseline et Chantal, selon leur avocat Christian Saint-Palais. Mais aussi savoir s’il y a eu «des insuffisances dans l’arsenal de prévention», alors que l’un des assassins était placé sous bracelet électronique après un départ avorté vers la Syrie.

L’archevêque de Rouen, Mgr Dominique Lebrun, qui a déposé en 2019 un dossier de béatification du père Hamel en cours d’examen au Vatican, attend lui «que la justice soit rendue» pour les victimes, mais aussi pour les trois accusés «détenus depuis cinq ans». «Sont-ils coupables ? De quoi ?», interroge-t-il.

Pour Béranger Tourné, avocat de Jean-Philippe Jean Louis, la réponse est claire: son client, Farid Khelil et Yassine Sebaihia ne sont «que trois lampistes (...) que l’on tente de raccrocher» à l’attentat.

L’accusation décrit Jean-Philippe Jean Louis, âgé de 25 ans aujourd’hui, comme «très actif dans la jihadosphère», via l’administration d’une chaîne Telegram pro-EI et la création de cagnottes en ligne pour soutenir des personnes de «la mouvance islamiste radicale».

Quelques semaines avant l’attentat, il s’était rendu en Turquie en compagnie d’Abdel-Malik Petitjean, dans le but, selon l’accusation, de rejoindre la Syrie.

Farid Khelil, également en contact avec Rachid Kassim sur Telegram, aurait soutenu les velléités d’action violente d’Abdel-Malik Petitjean, son cousin.

Khelil, aujourd’hui âgé de 36 ans, «n’était pas du tout au courant du projet criminel de son cousin» et «conteste avoir partagé son idéologie», rétorque son avocat Simon Clemenceau.

Quant à Yassine Sabaihia, 27 ans, qui avait brièvement rejoint les deux terroristes à Saint-Etienne-du-Rouvray le 24 juillet, avant de repartir, «il ne savait pas ce qui était en train de se préparer», affirme son avocate Katy Mira.