Assouplissements aux mesures sanitaires en vigueur dès samedi, d’autres lundi

Juste à temps pour le Super Bowl, samedi marque l’arrivée de nouveaux assouplissements aux mesures sanitaires, dont entre autres l’abolition de toute limite légale pour les rassemblements dans les résidences privées.

«Il va falloir que les Québécois, et les citoyens en général, partout, apprennent à vivre avec le virus en minimisant leurs risques et en acceptant d’aller chercher les doses au fur et à mesure qu’elles sont nécessaires», avait déclaré le premier ministre François Legault mardi. Il a tout de même précisé que la Santé publique recommande un maximum de dix personnes, ou trois bulles familiales.

Au restaurant, dix personnes peuvent aussi désormais se retrouver à la même table, alors que la limite était précédemment instaurée à quatre. Dans les résidences pour aînés, les locataires peuvent recevoir deux personnes à la fois et jusqu’à quatre visiteurs par jour. Dans les CHSLD, on parle d’un visiteur à la fois, et jusqu’à deux personnes différentes par jour.

Les gyms et les spas à temps pour la Saint-Valentin

Dès lundi, jour de la Saint-Valentin, les salles d’entraînement ainsi que les spas et saunas pourront aussi rouvrir leurs portes à 50% de leur capacité. Le masque devra être porté et la distanciation physique respectée.

Pour les étudiants des milieux collégial et universitaire, les activités parascolaires pourront reprendre dès lundi. Les compétitions demeurent toutefois interdites et un passeport vaccinal est nécessaire pour participer aux activités.

Les matchs sportifs pourront aussi reprendre tant chez les jeunes que chez les adultes. Les cours de groupe pourront également reprendre, avec un maximum de 25 participants.

D’autres relâchements aux mesures entreront en vigueur le 21, 28 février et le 14 mars.

