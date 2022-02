BLANCHET, Guy



À l'Hôpital de Saint-Eustache, le 9 décembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Guy Blanchet.Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Francine), François (Francine), Denis, Luc (Sonia) et Sylvain (Sandra); ses petits-enfants: Marie-Ève, Louis-Philippe, Karl, Myriam, Jonathan, Kevin, Audrey, Jérémie, Rebecca, Jacob et Amy, ses 13 arrière-petits-enfants, son frère Roger, sa nièce Diane et son neveu Pierre. Il laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le Dr Boileau ainsi que les infirmières de l'Hôpital Saint-Eustache pour l'attention apportée et les bons soins prodigués.Les funérailles auront lieu le samedi 19 février 2022 à 14h en l'église de Saint-Eustache, 123, rue Sant-Louis, Saint-Eustache.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, pour cause de pandémie, il est toujours possible de recevoir les condoléances au salon funéraire, mais sous le respect des recommandations du gouvernement, qui sont les suivantes :- Un maximum de 25 personnes sera autorisé dans le salon funéraire;- Le respect du 2 mètres de distanciation sociale en tout temps;- Le respect des consignes d'hygiène (lavage des mains);- Le port du masque est obligatoire en tout temps, même en étant assis;- Qu'aucune personne ayant voyagé dans les dernières semaines ne soit présente;- Qu'aucune personne présentant un symptôme de la COVID-19 ne soit présente.146, RUE SAINT-LOUISSAINT-EUSTACHEwww.salonsfunerairesguay.com