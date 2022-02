Bien vivre à deux, c’est possible !

Est-ce possible d’être amoureux et de voir la relation s’installer dans la durée ? Est-ce qu’on peut concilier différents traits de caractère et faire en sorte qu’une relation soit épanouissante et enrichissante ? Comment faire pour retrouver le plaisir de vivre à deux, si ça ne va pas si bien que ça ? Spécialiste en thérapie de couple, le psychologue François St-Père propose des stratégies intéressantes dans son nouveau livre, Amoureux et heureux malgré nos différences.

Avec le temps, les relations de couple peuvent parfois devenir déroutantes. Il arrive que les partenaires ignorent pourquoi ils sont devenus intolérants l’un envers l’autre.

Dans 80 % des cas, comme l’explique François St-Père dans son livre, l’incompréhension devant les différences individuelles est à l’origine des conflits et des divorces.

Pour reconnaître ces différences, il faut apprendre à se connaître soi-même, savoir qui l’on est vraiment, puis apprendre à composer avec les spécificités de l’autre, ses forces, ses qualités, ses vulnérabilités.

Les blessures

Dans ce livre destiné au grand public, le psychologue aborde, entre autres, trois clefs importantes dans la compréhension des relations interpersonnelles : les blessures liées au rejet, à l’abandon et à l’indifférence.

Photo courtoisie

« Si les gens ne prennent pas le temps de s’informer, de lire, d’aller en thérapie, de s’intéresser à ça, ils ont une propension à réagir de façon parfois très forte à certains événements ou certains comportements chez l’autre. Parfois, ils ont du mal à simplement décoder le comportement de l’autre », explique-t-il, en entrevue.

« Les gens ont des croyances fondamentales et sont un peu pris avec ça pour une bonne partie de leur vie, sinon toute leur vie. Ils sont un peu “condamnés” à réagir de façon automatique à certaines situations, de façon inadaptée. »

Des blessures peuvent survenir dans l’enfance, mais aussi à l’âge adulte. « Il y a des gens qui sont trahis et laissés par après, donc ils portent un traumatisme qui fait en sorte qu’ils sont plus méfiants dans d’autres relations aussi. Tout au long de la vie, ils ont une propension à être blessés par les autres et être parfois très affectés par ça. »

Les schémas répétitifs

François St-Père explique ce que sont les schémas répétitifs liés à des blessures et leur impact sur les relations. « Ce sont des espèces de croyances fondamentales qui ont été héritées bien souvent de l’enfance. Si, par exemple, tu as eu des parents plus ou moins démonstratifs et chaleureux, tu as peut-être appris que tu n’avais pas de valeur, comme personne. Ou le rapport que tu as avec les autres est carencé, dans la mesure où tu es en manque d’affection, de démonstration, d’attention. Dans les relations que tu as avec les autres, tu risques d’être plus demandant, même envahissant. »

À l’inverse, ajoute-t-il, une personne peut avoir appris qu’il vaut mieux qu’elle se débrouille toute seule, dans la vie. « Dans le rapport que tu as avec les autres, tu es dans un attachement évitant. Tu as plus tendance à croire que les autres ne seront pas là pour répondre à tes besoins, pour être sensible à tes émotions. »

L’impact est sérieux. « Ça contamine toute la relation parce que tu n’as pas tendance à te dévoiler à l’autre de façon intime. Tu n’iras pas vers l’autre pour l’expression de tes besoins non plus. Tu vas être plus ou moins sensible aux besoins de l’autre et tu vas faire de l’évitement dans les situations conflictuelles. Il y aura moins d’investissement dans la relation et plus de propension à être infidèle. »

EXTRAIT

« Vous aimeriez que votre conjoint change d’attitude ? À moins que ce ne soit votre partenaire qui vous demande de changer de comportement ? Dans chacun des cas, afin de parvenir à modifier un comportement, il faut d’abord être en mesure de reconnaître votre rôle au sein de ce conflit et de bien connaître votre système émotionnel pour ensuite apprendre à le modifier. Changer votre système émotionnel pour un autre système demande quelques connaissances et de la persévérance, un peu comme un sportif ou un musicien, mais en ayant une meilleure connaissance de vous-même, vous pourriez y parvenir. »