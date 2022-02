Comme dans un rêve

PÉKIN | Éliot Grondin et Meryeta O’Dine ne sont âgés que de 20 et 24 ans respectivement, mais leurs noms sont sur toutes les lèvres des adeptes ou amateurs de snowboardcross depuis le début des Jeux de Pékin. Ils ont déjà deux médailles olympiques à leur actif.

Grondin et O’Dine, qui ont sûrement l’impression de vivre un conte fantastique, ont retenu des milliers de téléspectateurs devant leur grand écran vendredi soir lors de la compétition mixte par équipe. Et personne n’a regretté d’avoir veillé tard puisqu’ils ont vu la paire canadienne monter sur la troisième marche de l’estrade d’honneur.

Retour sur une finale qui a tenu tout le monde en haleine.

Alors que les Américaines et les Italiennes avaient franchi le fil d’arrivée pour gagner l’or et l’argent respectivement, la Canadienne Meryeta O’Dine et l’Italienne Caterina Carpano (les deux équipes de l’Italie ont atteint la grande finale) se faisaient toujours attendre. Une collision spectaculaire a obligé les deux planchistes à remonter le saut pour retrouver leur momemtum et filer vers le fil d’arrivée.

Du stress

« C’était stressant parce qu’on ne savait pas ce qui se passait et j’espérais que Meryeta serait correcte, a raconté Grondin qui avait enlevé l’argent à l’épreuve individuelle deux jours plus tôt. J’ai vu la collision, mais il a fallu 30 secondes avant qu’elles apparaissent sur le dernier saut et Meryeta était en 3e place. Ce fut beaucoup d’émotions dans un court laps de temps. »

L’odeur de la médaille

Médaillé de bronze en solo, O’Dine a repris la course le couteau entre les dents après la collision.

« Je me suis relevée, il y avait une médaille à aller chercher et je la voulais, a-t-elle raconté. L’Italienne m’a atterri dessus. Ça fait partie du sport, c’est pourquoi on s’entraîne si fort et qu’on porte beaucoup d’équipement pour se protéger. Avec trois ou quatre filles qui sautent en même temps dans l’espoir d’obtenir la meilleure ligne de course, tout peut arriver, illustre celle qui a collaboré à la 13e médaille canadienne.

Très heureux de sa médaille d’argent, le Beauceron de 20 ans savourait pleinement cette deuxième médaille acquise en équipe. « J’étais très content de gagner une médaille dans l’épreuve individuelle et de réussir. Ça vaut beaucoup, mais notre podium dans l’épreuve mixte démontre le travail d’équipe, et elle a une belle valeur. On court ensemble depuis plusieurs années.»

