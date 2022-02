SURPRENANT, Raymonde



À St-Jean-sur-Richelieu, le 5 février 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Raymonde Surprenant, fille de feu Georges Surprenant et de feu Jeannette Leduc, conjointe de feu Jean-Pierre Viau.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Lise et Odette, sa nièce Chantal (Alain) et son neveu Jean-Sébastien, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au salonle dimanche 20 février 2022 à compter de 13h, suivi des funérailles à 15h.