HÉTU, Sr Annette, m.i.c.

(Saint-Jean-Berchmans)



Au Pavillon Délia Tétreault, est décédée le 30 janvier 2022, à l'âge de, Soeur Annette Hétu, m.i.c., fille de feu Oscar Hétu et de feu Antoinette Lavallé.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil trois soeurs Soeur Hélène Hétu, m.i.c., Mme Lucille Hétu (feu Warner Samuel), et Soeur Thérèse, a.p.s., sa belle-soeur Mme Jacqueline Hétu (feu Paul Hétu), des neveux et nièces, cousins(es) et amis(es).Les funérailles seront célébrées, en présence des cendres, le jeudi 17 février 2022 à 8h30 en la chapelle desl'Immaculée-Conception100, Place Juge-DesnoyersPont-Viau, Laval, QCDes dons pour nos missions seraient appréciés. Les faire parvenir à:Maison Généralice121 Avenue MaplewoodOutremont, QC, H2V 2M2Vous pourrez vous unir à nous en allant sur le site Missionnaires de l'Immaculée-Conception (cliquer Décès) www.soeurs-mic.qc.caDirection funéraire: