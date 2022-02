De la guerre d’Indochine à celle du Vietnam

Même s’il n’est pas bien épais et qu’il tient facilement dans la main, le nouveau livre d’Éric Vuillard, qui a remporté le Goncourt en 2017 avec L’ordre du jour, raconte une guerre qui a duré pas moins de 30 ans.

Le nouveau livre de l’écrivain français Éric Vuillard n’est pas un roman, mais un récit basé sur des événements qui se sont réellement produits à plus de 13 000 kilomètres d’ici, dans une région qui était alors mieux connue sous le nom d’Indochine française.

C’est là qu’au début du siècle dernier, l’entreprise Michelin a commencé à exploiter des plantations d’arbres à caoutchouc. Et malheureusement, elle en a également profité pour exploiter à fond ses coolies, allant jusqu’à leur infliger de très graves sévices. Même constat du côté des sociétés anonymes de mines d’étain, de charbonnages ou de gisements aurifères. Avec pour conséquences moult actes de rébellion et plusieurs rudes batailles, comme celle de Cao Bang dans le nord du Vietnam.

La guerre, toujours la guerre

Avant de poursuivre, on tient à dire que la façon dont Éric Vuillard écrit et raconte force vraiment l’admiration. Non seulement parce qu’il a une plume à part, mais parce qu’il nous permet assez facilement de voir et de comprendre comment quelques affrontements ont pu mener à la guerre d’Indochine.

Pour tenter de l’endiguer, il n’y aura d’abord essentiellement que les députés bourgeois de l’Assemblée nationale présidée par Édouard Herriot, 78 ans. Qu’ils toussotent, somnolent, applaudissent ou protestent, la plupart donnent lieu à de truculents portraits qui prêteraient à rire si la situation n’avait pas été si grave. Car à peine quelques années plus tard, ce conflit indochinois deviendra la guerre du Vietnam. Qui, on le rappelle, fera là-bas près de quatre millions de morts.

À lire aussi cette semaine

LE DERNIER AFGHAN

Photo courtoisie

Guerman Niévoline, alias « l’Allemand », est un ex-soldat russe qui a combattu en Afghanistan dans les années 1980. Et comme la plupart de ceux qui sont revenus de là sur leurs deux jambes, il s’est joint à l’Union des Anciens d’Afghanistan. Reste à savoir pourquoi il décidera un jour d’en trahir les membres en s’enfuyant avec un joli magot. Un polar habile qui nous donne un bon aperçu de la Russie postsoviétique.

INTUITIONS

Photo courtoisie

On aime bien l’écrivain néo-zélandais Paul Cleave parce que peu importe le livre, il parvient à nous garder au bout de notre chaise du début à la fin. Avec Intuitions, on découvrira ainsi ce que ça fait d’être aveugle de naissance et de recouvrer la vue grâce à une transplantation. Mais dans sa chance, le jeune Joshua aura aussi une bonne part de malchance : l’un de ses nouveaux yeux a été prélevé sur un très sadique tueur et il ne tardera pas à s’en apercevoir...

RECETTES SANS SUCRE

Photo courtoisie

Avec la Saint-Valentin qui s’en vient, on ne sera sûrement pas les seuls à avoir envie d’un petit-déjeuner au lit ou d’un délicieux souper santé ! Grâce à ce livre, qui propose plus de 60 recettes sans sucre, on pourra ainsi déguster à deux : mille-feuilles de légumes aux œufs, muffins pêche-gingembre, falafels de chou-fleur, curry de crevettes, poulet laqué ou carrés au cacao et caramel de dattes.

LE SUPERPOUVOIR DE LA MARCHE

Photo courtoisie

Marcher fait tellement partie de notre vie qu’on se déplace tous sans trop y penser. Le simple fait de mettre un pied devant l’autre comporte pourtant un nombre considérable de bienfaits pour notre santé, et ce livre coup de cœur se charge de nous les présenter de manière accessible et intelligente. Chose sûre, plus jamais on ne verra ensuite promenades et randos du même œil !

Frissons garantis

EAUX SOMBRES

Photo courtoisie

Les eaux sombres du titre font référence à celles qui entourent Orust, une île de l’ouest de la Suède comptant environ 15 000 habitants pendant la période hivernale (à la belle saison, avec les touristes, il y a pas mal plus de monde !) Après avoir retapé la maison de vacances en bord de mer de ses parents, Martin s’y est installé avec sa femme Alexandra et leurs deux très jeunes enfants, Adam et Nellie.

Une vie de rêve qui, hélas, ne tardera pas à se transformer en véritable cauchemar.

Vague à l’âme

Alexandra ayant décidé d’aller passer le week-end à Copenhague avec la petite Nellie, Martin restera ainsi seul à la maison avec Adam, trois ans. Et, entre gars, ils décideront de se faire un petit pique-nique sur la plage en plein mois de janvier. Mais, un coup de téléphone et hop, tout partira à vau-l’eau : à son retour, Martin ne retrouvera de son fils que sa doudoune verte et son seau en plastique, flottant dans la mer.

Comment survivre à la perte d’un enfant ? Martin sombrera aussi sec dans les affres de la dépression. Mais aidé par une photographe vivant temporairement à Orust, il découvrira bien des choses étranges sur la région. Par exemple, que bien d’autres personnes se sont noyées exactement là où Adam se serait noyé...

Un thriller psychologique efficace porté par une plume sensible et inspirée