Demko réalise 51 arrêts aux dépens des Maple Leafs

Le voyage dans l’Ouest canadien des Maple Leafs de Toronto ne se déroule pas exactement comme ils l’auraient souhaité, eux qui ont perdu un deuxième match en autant de tentatives, samedi à Vancouver, cette fois par la marque de 3 à 2 face aux Canucks.

Les favoris de la foule ont entamé le match avec autorité, secouant les cordages dès la 89e seconde de jeu, par l’entremise de J.T. Miller. Puis, six minutes après la mise au jeu initiale, Brock Boeser a profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens.

C’est toutefois Juho Lammikko, en fin de deuxième période, qui a réussi le filet vainqueur, déjouant le gardien Petr Mrazek une troisième fois dans ce duel. Le portier des visiteurs a finalement repoussé 21 rondelles.

Dans le camp de la formation torontoise, Auston Matthews, en vertu de son 32e but de la saison, et Ondrej Kase ont assuré la réplique. Ils se sont toutefois buttés à un gardien en plein possession de ses moyens en Thatcher Demko, qui a réussi 51 arrêts dans la victoire.

Les Maple Leafs termineront ce court voyage lundi à Seattle, où ils affronteront le Kraken.

Wheeler s’amuse contre les Predators

À Nashville, le capitaine des Jets de Winnipeg, Blake Wheeler, a participé aux cinq filets des siens dans une victoire de 5 à 2 face aux Predators.

Les visiteurs tiraient déjà de l’arrière 2 à 0 quand l’attaquant de 35 ans a amorcé son travail de démolition, amassant d’abord une mention d’aide sur un filet de Mark Scheifele.

Wheeler a ajouté deux mentions d’aide plus tard dans le match, sur des réussites de Pierre-Luc Dubois et Kyle Connor, en plus de faire mouche deux fois lui-même. Scheifele a aussi bien fait avec une récolte de trois points.

