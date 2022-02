THÉRIAULT, Yvon



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yvon Thériault à l'âge de 86 ans. Il s'est éteint chez lui à Verdun, le 14 janvier 2022, entouré des siens. Il laisse dans le deuil son épouse Mme Aline Thériault.Outre son épouse des soixante dernières années, il laisse dans le deuil sa fille Francine (Patrice) et sa petite-fille Marilou ainsi que son fils Sylvain (Josée) et ses petits-enfants Caroline et Martin.Il laisse également dans le deuil ses soeurs Édith (feu Raoul), Yolande (feu Rolland), Soeur Marthe ainsi que belles-soeurs et beau-frère, ses filleules Monique et Martine, neveux et nièces, plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier les équipes de soins palliatifs de l'Hôpital et du CLSC de Verdun ainsi que celle du service régional de soins à domicile de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.En raison de la situation actuelle, la cérémonie se fera en privé au complexe Yves Légaré.Il sera possible d'y assister en mode virtuel via l'avis de décès sur le site internet :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé urbaine (hôpital de Verdun) ou à l'Association pulmonaire du Québec.https://fondationsanteurbaine.com/https://poumonquebec.ca/