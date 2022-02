Épicerie: un grand festival du rabais sur la malbouffe

La semaine qui mène au Super Bowl est synonyme de rabais en épicerie sur des produits ciblés, notamment la malbouffe typiquement consommée lors des festivités liées à l’événement.

Ailes de poulet, pizza, croustilles, boissons gazeuses, bières, etc. Voilà avec quoi les chaînes de supermarchés tentent de charmer les Québécois cette semaine.

« On attire le client en magasin avec des produits sur lesquels on fait peu ou pas d’argent », explique Bruno Desrochers, propriétaire du Provigo de Chertsey, dans les Laurentides.

Il compare ça à la saison des fraises du Québec ou à celle du homard. « Avant, on faisait de l’argent avec ça. Maintenant, on en perd, car c’est la course à savoir qui va avoir le meilleur prix », résume l’épicier.

Toutes les chaînes offrent donc de gros rabais sur les ailes de poulet congelées cette semaine. Des boîtes de 550 grammes qui se détaillent 10,99 $ sont par exemple offertes à 6,99 $, les rabais atteignant souvent 45 %.

La bière est aussi omniprésente dans les circulaires cette semaine. La Régie des alcools, des courses et des jeux fixe toutefois un prix plancher pour ce produit.

Tous ces rabais surviennent alors que le poulet connaît une flambée des prix et qu’Olymel confie que les ailes lui coûtent au moins 25 % plus cher que l’an passé.

« On se prépare dès septembre ou novembre en prévision du Super Bowl. Malgré ça, on paye entre 20 % et 25 % [de plus] pour les ailes fraîches qu’à pareille date l’an dernier », avance Richard Davies, vice-président aux ventes et au marketing chez Olymel.

La folie des ailes

L’entreprise fournit la matière première à la marque Flamingo. Exceldor, de son côté, fournit entre autres La Cage.

Les festivités liées au Super Bowl font normalement tripler la quantité d’ailes de poulet consommées au Québec. Les deux géants du secteur s’attendent à une consommation un peu moindre cette année.

« Les achats pour la maison augmentent, mais ceux des restaurants diminuent », explique Richard Davies.

Résultat : Olymel pense en vendre entre 12 et 15 millions, dont 70 % seront consommées au Québec. Exceldor parle de 2 354 000 ailes de poulet cuites.

Et selon l’Association des producteurs de poulet du Canada, il se consommera 76 millions d’ailes de poulet au Canada pour la seule journée de dimanche.