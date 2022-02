MINEAULT, Marcel



À Saint-Eustache, le 25 janvier 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Mineault.Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Paul Dankanyin) et Chantal, la mère de ses enfants: Mme Nicole Bourassa, et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 février de 14h à 15h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du complexe. Selon les consignes de Santé Publique, un maximum de 50 personnes pourra participer aux rituels funéraires.