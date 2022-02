LACOURSE, Jean



À St-Jérôme, le dimanche 6 février 2022, à l’âge de 79 ans, est décédé Jean Lacourse, époux de Denyse Bourbonnais.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (France Gagné) et Josée (Gilles Cadieux), ses petits-enfants Charles (Rachel Du Sablon) et Philippe, ses arrière-petits-enfants Emie et Félix, son frère Guy (Louise Lessard), son beau-frère Gérard Bourbonnais (feu Lise Allard), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la chapelle du Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe :le vendredi 25 mars dès 14h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 18h.Au lieu de fleurs, un don peut être offert en sa mémoire à la Société Canadienne du Cancer.