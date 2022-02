Fin de la puff

Je ne pensais jamais y arriver. Souvent, j’angoissais et je me désolais. Mais, c’est incroyable, j’ai réussi et je n’en reviens pas encore.

J’ai écrasé ma dernière Camel dans le garage du CHUM à six heures du matin. Une heure plus tard, j’entrais en salle d’opération pour un pontage à la fémorale. Une coupure d’une douzaine de pouces au milieu du ventre et deux autres de 5 pouces près de chacune des aines. Pas une petite affaire. Juste avant l’anesthésie, j’ai accepté des patches, ces fameux timbres qui remplacent la nicotine.

Pas besoin de vous dire qu’au réveil, cinq heures plus tard, patch ou pas, tu n’as vraiment pas envie de fumer.

Et, en plus, je n’ai jamais cessé de demander à dormir. Go Ativan Go. Je n’ouvrais les yeux que pour l’observation des signes vitaux et je repartais dans mes rêves. Ce fut comme ça pendant les trois premiers jours. Normalement, j’aurais dû quitter l’hôpital à la 5e journée, mais il y a eu complication. L’escale forcée a duré 12 jours et je dormais tant que je le pouvais, toujours bien patché.

MIRACLE SUR SANGUINET

Lorsque je suis sorti du CHUM, je pensais à fumer, mais sporadiquement, sans urgence, sans panique. Je n’avais aucune difficulté à rediriger mes pensées ailleurs. J’ai gardé et utilisé les patches pendant deux mois et c’en fut fait de ma quarantaine de clopes par jour. Miracle sur Sanguinet.

Avant, quand je quittais la maison, j’avais toujours cinq choses à ne pas oublier. Mes clés, mes lunettes, mon cell, mes cigarettes et mon briquet.

Je n’en ai plus que trois et la beauté est que je n’ai plus besoin d’aller me les geler sur le trottoir avec le très désagréable sentiment de culpabilité.

Toutefois, maintenant, je comprends les alcooliques qui, après 20 ans d’abstinence, disent qu’ils sont et seront toujours alcooliques. Aujourd’hui, ça fait trois ans que je ne fume plus, mais il y a deux choses bien claires. Il ne faut surtout pas que j’en allume une seule, et je sais très bien que je suis et serai toujours... un maudit fumeur. Santé !

DÉGUÉDINE

Reconstruction chez les Canadiens. Est-ce une bonne idée avec le prix des matériaux ?

Selon Georges St-Pierre, le Canadien au classement est dans la bouette99.net.

« Chef du Parti conservateur ? Y ont rien à perdre à m’essayer. » (Patrick Roy)

Comme c’est là, à Montréal, l’attaque à 5 n’est pas nécessairement un jeu de puissance.

Demain, le Super Bowl. Je connais des poulets qui vont se promener pas d’ailes.

J’aime mieux Colette que la marmotte.

Il est à peu près certain que le Canadien ne fera pas les séries... et le PQ non plus.

« Tout le monde conduit mal quand je texte au volant... » (Un incompris)

