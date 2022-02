Formule E : Pascal Wehrlein remporte la troisième épreuve

L’écurie Porsche a réalisé un doublé parfait avec Pascal Wehrlein et André Lotterer sur les deux premières marches du podium, à l’ePrix du Mexique, samedi.

Wehrlein est parti de la position de tête, mais il se l’est fait ravir par Edoardo Mortara (Venturi) et Jean-Éric Vergne (DS Techeetah). Lotterer débutait quant à lui au troisième échelon. Les deux coéquipiers allemands sont restés à portée des meneurs et sont parvenus à conserver suffisamment d’énergie dans leurs monoplaces.

Les pilotes Porsche ont pris les devants avec 15 minutes à faire à la course et n’ont plus regardé derrière ensuite. Ils ont passé la ligne d’arrivée avec neuf secondes d’avance sur leurs poursuivants.

Vergne a complété le top 3 et il a été suivi de son propre coéquipier, Antonio Félix Da Costa.

L’Autodromo Hermanos Rodriguez accueillait la troisième manche du championnat de Formule E et pour l’instant, neuf pilotes différents ont monté sur le podium. Au classement, c’est Mortara qui domine avec 43 points, cinq devant le pilote Mercedes Nyck de Vries et 13 devant Wehrlein et Lotterer.