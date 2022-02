Jeux vidéo: attention au départ

Bien peu de moyens de transport font autant rêver que le train. Pourquoi ne pas s’offrir un voyage en «cheval de fer», nom donné aux trains au moment de leur invention. Attention, c’est parti... «tchou-tchou»

Et si nous débutions par un véritable voyage dans le temps. Voici «Southern Belle» (via un site de la BBC qui collige les anciens jeux), titre paru en... 1985 et sur cassette. Le but est de conduire une locomotive à vapeur de Londres à Brighton, en Angleterre, tout en respectant les règles et en faisant attention à ne pas dérailler. Sa suite, «Evening Star», est également en noir et blanc, aussi disponible sur le site de la BBC et permet de rallier Bath et Bournemouth.

Puisque le terme «cheval de fer» évoque l’Ouest américain, dirigeons-nous aux États-Unis en 1830. Vous voici à la tête de ce qui deviendra – vous l’espérez – un véritable empire ferroviaire. «Railway Empire» vous met à la tête d’une entreprise devant développer ce moyen de transport et de communication dans les plaines américaines. Paysages splendides et outil de gestion simple sont les caractéristiques de ce jeu de simulation pour lequel des extensions sont disponibles par pays ou régions du monde.

Autre jeu de simulation, «Mashinky» se distingue par plusieurs de ses fonctionnalités comme celle de pouvoir voyager à bord des trains installés ou encore en construisant des trains inusités. De plus, le jeu se déroule à travers les époques et vous débuterez avec des locomotives à vapeur en terminant avec des véhicules modernes.

Demeurons dans l’univers des simulations avec «Railroads Online». Comme son nom l’indique, le titre se déroule en partie en ligne. L’univers en est un de monde ouvert et il vous faudra – seul ou à plusieurs – construire non seulement des lignes ferroviaires, mais aussi toute l’infrastructure qui soutiendra le développement de vos chemins de fer.

Puisque nous vous proposions la semaine dernière de retourner dans le Far Ouest, pourquoi ne pas allier trains et cowboys? C’est l’idée derrière «Tumbleweed Express». Un jeu dans lequel vous vous retrouvez en 1885, en plein âge d’or des locomotives à vapeur. Mais voilà, un certain Dirigibaus concurrence votre chemin de fer avec ses dirigeables... et c’est la guerre. Une guerre avec des pistolets, des explosions et des bagarres.

Les plus jeunes ou les joueurs moins expérimentés voudront se tourner vers le site Crazy Games où la catégorie «Train Games» regorge de titres colorés, amusants et surtout très simples. Avec «Derby Crash», par exemple, les joueurs devront faire s’écraser leur véhicule... dans des trains. Le but de «Crazy Train Snake» est, quant à lui, de transporter des voyageurs d’une destination à l’autre en évitant tous les obstacles.

La perte de temps (utile) de la semaine

Même si manœuvrer des trains est plus agréable sur un écran d’ordinateur, une quantité impressionnante de jeux est disponible pour téléphones et tablettes. En voici quelques-uns:

«Train Station: Railroad Tycoon»: vous permet de construire un impressionnant réseau ferroviaire. Attention, l’application comprend des microachats dans le jeu.

«Conduct THIS! – Train Action»: alliant puzzle et rapidité, le jeu est parfait pour des pauses rapides entre deux réunions.

«Pocket Trains: Tiny Transport Rail Simulator»: un jeu social dans lequel vous échangez des morceaux de train, participez à des défis... le tout pour agrandir votre réseau.

«Tracky Train»: transportez des passagers, choisissez votre locomotive, mais attention... ne vous arrêtez pas trop longtemps, faute de quoi un autre train vous fera dérailler.

«Train Go - Railway Simulator»: vous aimez la géométrie et avez toujours rêvé d’être ingénieur.e? Voici de quoi exercer vos passions puisque le but du jeu est de poser des rails en utilisant votre imagination pour créer des circuits complètement fous.

Le carnet de liens

«Southern Belle»

«Evening Star»

«Railway Empire» pour Windows

«Mashinky» pour Windows

«Railroads Online» pour Windows

«Tumbleweed Express» pour Windows

«Crazy Games» via fureteur

«Train Station: Railroad Tycoon» pour iOS et Android

«Conduct THIS! – Train Action» pour Android et iOS

«Pocket Trains: Tiny Transport Rail Simulator» pour Android et iOS

«Tracky Train» pour Android et iOS

«Train Go - Railway Simulator» pour Android