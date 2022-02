Le changement d’entraîneur motive les Oilers

À leur premier match depuis que l’entraîneur-chef Dave Tippett a été congédié et que Jay Woodcroft a été nommé comme son remplaçant, les Oilers d’Edmonton ont semblé comprendre le message lancé par la direction, eux qui ont défait les Islanders de New York 3 à 1, vendredi au Rogers Place.

Les deux vedettes de l’équipe, Connor McDavid et Leon Draisaitl, grandement critiqués pour les récents insuccès des leurs, ont répondu à l’appel en préparant le premier filet de leur équipe, gracieuseté du défenseur Cody Ceci, en fin de première période.

McDavid est revenu à la charge en deuxième période, se faisant complice cette fois de la réussite de Zach Hyman. Jesse Puljujarvi, en avantage numérique au troisième vingt, a inscrit l’autre filet de la formation albertaine.

À l’autre bout de la patinoire, Mike Smith s’est dressé devant les 38 tentatives adverses, cédant seulement à une reprise, au deuxième vingt, sur un lancer d’Anthony Beauvillier.

Robertson tranche en prolongation

À Dallas, Jason Robertson a touché la cible en prolongation pour procurer un gain de 4 à 3 aux Stars contre les Jets de Winnipeg.

L’attaquant de la formation texane s’est emparé de son propre retour de lancer, avant de glisser la rondelle dans un filet ouvert.

Les visiteurs avaient réussi à forcer la tenue d’une prolongation grâce au but de Mark Scheifele, alors qu’il restait à peine plus d’une trentaine de secondes au temps réglementaire. Pierre-Luc Dubois et Jansen Harkins ont pour leur part inscrit les autres réussites des Jets.

Dans le camp des Stars, Jacob Peterson, Tyler Seguin et Jamie Benn ont fait mouche lors des 60 minutes réglementaires.

Le gardien Jake Oettinger a aussi eu son mot à dire dans la victoire, freinant 31 des 34 attaques adverses.

Le Lightning défait les Coyotes

En Arizona, le Lightning de Tampa Bay a eu plus chaud que prévu, mais ils ont finalement eu raison des Coyotes 4 à 3.

Deux filets de Steven Stamkos au troisième vingt ont fait la différence en faveur des visiteurs. Brayden Point et Corey Perry avaient, pour leur part, touché la cible en première période.

De leur côté, même s’ils n’ont tiré que 19 fois au filet, les Coyotes ont tenu tête aux plus récents gagnants de la coupe Stanley. Alex Gachenyuk, Nick Schmaltz et Clayton Keller ont assuré leur réplique.