Les Belles histoires des jeux d’Isabelle

« Je m’étais préparée mentalement à avoir un énorme thrill en entrant dans le stade pour les séries d’ouverture des Jeux à Lillehammer. On m’avait dit que le choc était incroyable quand les athlètes se retrouvaient dans le stade. Tu te rappelles, c’était un grand stade très ouvert, il faisait une sorte de temps brumeux, on arrivait par le coin, je ne voyais pratiquement rien, on gelait et je me souviens de m’être dit : Bon, j’ai réussi. Je suis aux Jeux. Mais le grand thrill, c’est ça, c’est juste ça ! Ç’a été pour moi une première déception aux Jeux olympiques. »

C’est Isabelle Charest qui raconte l’histoire. Elle devait être assise dans sa limousine de ministre déléguée à l’Éducation et responsable des Sports et Loisirs quand on a jasé de ses Jeux. L’entrevue devait durer une demi-heure, mais à un moment donné, le chronomètre s’est arrêté. Les belles histoires olympiques d’Isabelle couvrent presque 30 ans, des Jeux d’Albertville à ceux de Pyeongchang.

Ces histoires sont fascinantes, intimes parfois, touchantes souvent et, l’espère la ministre, inspirantes pour des filles et des femmes qui auraient le goût de s’accomplir dans le sport.

Et on commence par un douloureux échec...

ALBERTVILLE, LA LEÇON D'UNE VIE

Isabelle Charest, qui avait tout juste 20 ans, a raté les Jeux d’Albertville. Par un tout petit point sur les 10 000 qu’on évaluait pour une sélection nationale : « Ç’a été une douleur atroce. Mais une leçon qui m’a servie toute la vie. C’était la première fois que le patinage de vitesse sur courte piste était une épreuve officielle aux Jeux. Mais Skate-Canada avait instauré un système de pointage qui incluait des tests de force, de propulsion, des tests hors glace. Moi, j’avais quelques livres de trop et même si j’étais plus forte qu’une autre fille de 100 livres, mon ratio était inférieur. À la fin, il m’a manqué un des 10 000 points et j’ai raté les Jeux », dit-elle, encore émue à ce souvenir.

« Mais c’est aussi la meilleure chose qui me soit arrivée. Avant je m’entraînais correct, mais pas toujours au max. Après, je me suis investie complètement dans mon sport. J’étais dans mon salon lors des épreuves et je braillais... », raconte la ministre.

BÉDARD ET LILLEHAMMER

Deux ans plus tard, on la retrouve à Lillehammer. Les Jeux de Myriam Bédard et de Jean-Luc Brassard : « Mes performances aux championnats du monde me faisaient espérer le mieux. Mais la compétition a été super dure. C’est là qu’on a toutes découvert l’Américaine Kathy Turner. Elle bousculait les autres, mais elle avait également une habileté phénoménale. Elle se rattrapait tout le temps quand on était certaine qu’elle allait tomber et elle a raflé l’or. Heureusement, après ma déception au 500 mètres, j’ai gagné la médaille d’argent au relais 3000 mètres. Ça faisait chaud au cœur », de raconter Isabelle.

Et puis, ces Jeux furent marqués par les deux médailles d’or de Myriam Bédard et celle de Jean-Luc Brassard : « Les gens disent que les Jeux de Lillehammer ont été parmi les plus beaux. Mais on ne les a pas beaucoup vus. On patinait à Hamar, à une heure de la ville et on n’allait pas beaucoup dans le village. Mais on a savouré la médaille de Jean-Luc Brassard. Myriam Bédard était plus distante, moins proche des autres athlètes », dit-elle.

Et Isabelle n’a pas oublié Albert de Monaco qui avait entrepris de « cruiser » toute la délégation canadienne féminine.

Normalement, il aurait dû commencer par elle...

« Je suis retournée à Lillehammer pour les Olympiques des jeunes en 2016. Cette fois, j’ai pu apprécier ce que la ville offrait », précise la ministre.

NAGANO ET UNE AUTRE DÉCEPTION

« À Nagano, j’y allais pour l’or. Je détenais le record du monde des 500 mètres, j’étais médaillée aux championnats du monde et mon objectif était clair. La médaille d’or. Pendant les épreuves, dans un dépassement, je sais pas trop, j’ai accroché un bloc et j’ai perdu l’équilibre avant de tomber. Malgré une médaille de bronze au relais, j’étais déçue. Irritée. Même que j’ai décidé de tenter ma chance en longue piste. Même avec mes patins de courte piste, je faisais bien. Ça m’a permis de redécouvrir le plaisir de patiner. La foulée en longue piste est tellement élégante, tellement belle. La fluidité, tout est un enchantement », de se rappeler Isabelle.

Mais l’appel de la compétition était encore trop puissant. Il y avait Salt Lake City en 2002.

SALT LAKE CITY, LA JOIE RETROUVÉE

Photo d'archives, AFP

Ce furent de beaux jeux pour Isabelle Charest. Elle était consciente que c’étaient les derniers d’une belle carrière. Elle voulait les savourer : « J’ai terminé quatrième, à une place du podium. J’aurais pu me battre davantage, mais la fille qui m’a dépassée avait été impliquée dans un incident aux Jeux précédents. Curieusement, en patinant, je trouvais correct qu’elle ait une sorte de revanche. C’était un drôle de feeling. Même si je n’ai pas atteint le podium, j’étais sereine. À Salt Lake, j’ai pleinement savouré mes Jeux. J’ai pu aller voir la finale de hockey féminin, voir Marie-Ève Drolet, Danielle Sauvageau, voir Catriona Le May-Doan, suivre l’histoire de Dan Johnson, des gars du hockey. J’étais heureuse », se rappelle-t-elle.

Et le regard que la grande athlète a pu poser sur sa carrière était satisfait. Pas de médaille dans sa discipline favorite, mais en patinage de vitesse courte piste, il ne suffit pas d’être la meilleure. Il faut être chanceuse pendant la minute où on est en compétition.

Ces Jeux furent ceux de la médaille d’or au hockey, femmes et hommes, de David Pelletier et de Jamie Sale. Et du bronze au relais d’Isabelle Charest.

Cette fois, elle pouvait savourer. La leçon d’Albertville avait porté ses fruits. Elle avait tout donné.

Photo AFP

LONDRES ET RIO

Les aventures olympiques ne s’arrêtaient pas là. Je la retrouvais à Londres à la Maison olympique canadienne où trônait le président du COC Marcel Aubut. Isabelle Charest était l’ambassadrice des athlètes aux Jeux de Londres en 2012. « Dans un rôle très agréable, nous recevions les athlètes médaillés et autres, on accueillait les familles et les très proches. Je n’ai pas pu suivre beaucoup de compétitions puisque j’étais très occupée à la Maison, mais les souvenirs que j’ai sont très agréables », dit-elle.

Puis les Jeux de Rio en 2016 seront ses Jeux d’apprentissage dans de nouvelles fonctions très importantes. Cheffe de mission adjointe du Canada au Brésil : « Tout le monde s’inquiétait sur les installations ou l’organisation, mais ce furent de super Jeux. Comme cheffe de mission adjointe, j’allais partout sur les sites pour tous les sports. Je me suis gavée et gâtée à ces Jeux. Pour une fois, j’avais le temps de presque tout voir. J’ai adoré les Jeux de Rio », dit-elle.

Et puis, il y avait les fabuleuses plages de Copacabana, d’Ipanema et de sa fille qui danse la bossa-nova...

Comment ne pas rêver... même quand on ne dort que deux heures par nuit tellement il y a de boulot à abattre.

PYEONGCHANG ET LA POLITIQUE

Pyeongchang 2018. De beaux Jeux. Mathieu Boulay, André Cyr, le Yéti (journaliste Alain Bergeron) et nos amis photographes, on a tous croisé Isabelle Charest quelque part dans la montagne ou dans les stades. Madame la cheffe de mission canadienne m’a dépanné un jour en montagne par - 20 pour me ramener au centre des médias. J’étais tellement gelé qu’elle m’aurait demandé de voter libéral que j’aurais peut-être dit oui.

Elle n’a jamais perdu son sourire. Elle était de toutes les compétitions où elle pensait que les athlètes pouvaient bénéficier de son support : « On a eu froid comme jamais. Surtout la semaine qui a précédé les Jeux avant que vous arriviez à Pyeongchang. Nous avons travaillé comme des fous. J’ai fini les Jeux complètement brûlée mais satisfaite », dit-elle.

Cette fois, l’aventure olympique prenait fin. François Legault l’a repérée et lui a offert un comté. Elle a accepté l’aventure politique. Adieu les Jeux olympiques, bonjour la limousine ministérielle.

Et s’il y avait un message dans toutes ces années olympiques et dans ce mandat politique, qu’est-ce qu’Isabelle Charest voudrait dire ?

« J’espère avoir pu allumer une lumière. Que des jeunes filles se disent que le sport leur est accessible, qu’il est ouvert pour elles. Qu’elles puissent s’y accomplir. »

Merci, madame la ministre, salut Isabelle...

La lâcheté woke de Radio-Canada

Max Hénault était l’invité au 91,9 hier matin. L’animateur L.P Guy l’a accueilli avec un côté woke à peine refoulé.

C’est un sujet délicat. On ne peut dire à Radio-Canada qu’un athlète chinois a trop mangé de dumplings, mais c’est correct pour un Italien d’avoir dévoré ses spaghettis, pour un Américain d’avoir trop mangé de hot-dogs, pour un Québécois de s’être bourré avec une poutine, pour un Bleuet d’avoir avalé trop de tourtière du Lac ou pour un Burkinabé à Ouagadougou d’avoir abusé du tô ?

Il y a un aspect objectif dans le langage qui doit demeurer la norme, sinon les perceptions des calinours trop sensibles vont rendre toute pensée impossible à formuler.

La direction de Radio-Canada a sacrifié un agneau pour avoir la sainte paix. Ça s’appelle aussi de la lâcheté.