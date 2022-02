Lisez un extrait exclusif du livre «Amoureux et heureux malgré nos différences»

INTRODUCTION

S’il existe un concept difficile à définir, c’est bien celui de l’Amour. L’effet qu’il produit est tout aussi indéfinissable! Lorsqu’une personne tombe amoureuse, elle a parfois l’impression que l’amour lui est tombé dessus, sans qu’elle l’ait cherché. Cet heureux coup du sort peut parfois être si violent au début et si inattendu qu’il donne l’impression que le sol se dérobe sous ses pieds, ou que la foudre a frappé. En présence de l’être aimé, le corps est secoué, bouleversé: la température monte, le cœur s’emballe, le pouls augmente et le temps s’arrête.

Quand l’amour frappe, une personne amoureuse est la première étonnée de se retrouver dans un état second, qui se situe entre le rêve éveillé et la réalité. Son être tout entier devient sensible à l’autre, à cet objet d’amour dans lequel elle fonde tous les espoirs d’une union enrichissante, d’une vie heureuse et d’un avenir prometteur.

Passé la première étape, celle durant laquelle «on tombe amoureux», le besoin de se rapprocher n’est plus motivé unique- ment par une attirance physique ou un aspect particulier, mais par la nécessité de créer une intimité sécurisante.

CONSTRUIRE UNE RELATION AMOUREUSE

Dans son livre Serre-moi fort! Sept conversations pour une vie entière d’amour, la Dre Sue Johnson, autrice, psychologue clinicienne, chercheuse, conférencière et professeure de psychologie clinique à l’Université d’Ottawa, écrit que «dans un sondage sur l’amour effectué auprès de personnes vivant aux États-Unis et au Canada, ces personnes ont déclaré qu’une relation amoureuse satisfaisante était le but ultime de leur vie, précédant le succès financier et une carrière professionnelle réussie». Elle ajoute: «Nous savons désormais que l’amour est, en pratique, au sommet de l’évolution, le mécanisme de survie le plus convaincant de l’espèce humaine. Pas seulement puisqu’il nous oblige à nous accoupler et nous reproduire. Cela peut se faire sans amour. Mais avant tout, car l’amour nous amène à nous lier émotionnellement.»

Si une relation amoureuse semble au départ être le fruit du hasard, on sait aujourd’hui que sa durée, en revanche, dépend de plusieurs facteurs. Une relation amoureuse, ça se construit. Si cette relation amoureuse évolue dans l’harmonie, il n’y a pas de plus beau rempart pour faire face aux différentes épreuves que la vie sème sur notre chemin. L’amour, lorsqu’il est partagé, nous rend plus forts, plus beaux et plus confiants en face de tout ce que nous aimerions accomplir. Aimer ou être aimé n’est pas un quelconque désir, c’est au contraire un besoin essentiel comme respirer et s’alimenter.

Par contre, nous aurions beau aimer de tout notre être, si nous ne connaissons pas la nature profonde de la personne que nous aimons, ainsi que la nôtre, si nous ignorons comment aimer l’autre et que l’autre ignore comment nous aimer, la relation de couple souhaitée ne sera peut-être pas au rendez-vous.

MON AMOUR, QUI SOMMES-NOUS?

Il ne suffit pas toujours d’être amoureux pour être heureux. Notre enfance, notre personnalité et notre tempérament sont autant de facteurs qui façonnent notre façon d’aimer et interfèrent dans notre capacité à vivre un amour stable et épanoui.

Il y a à peine deux décennies, nous ignorions que la génétique et le passé de chaque personne étaient à l’œuvre dans les relations amoureuses. Les types d’attachement et de schémas qu’une personne a vécus durant son enfance se répercutent sur sa vie de couple, une fois adulte. Cela implique qu’il y a de fortes possibilités que la relation amoureuse ne puisse durer au-delà d’un certain temps si ces schémas sont problématiques ou contiennent des événements douloureux et traumatisants, tels que l’abandon, le rejet ou l’indifférence, ou toute autre situation ou émotion ayant suscité de la souffrance, et que ces émotions refont surface dans la relation amoureuse.

L’abandon, le rejet et l’indifférence ne sont pas des émotions. Ce sont des situations, des positions ou des attitudes adoptées par une personne et qui provoquent des sentiments négatifs chez la personne qui les subit.

Être sujet d’un rejet de son conjoint ou d’une personne qu’on aime peut être plus ou moins bien vécu, selon chaque personne. Certaines arrivent, tant bien que mal, à vivre leur vie en taisant leurs souffrances, en tolérant des situations difficiles qui risquent de se reproduire dans toutes leurs relations de couple. Lorsque l’une de ces situations se traduit par des manifestations physiques et psychologiques telles que de la tristesse, de l’anxiété, de l’insécurité, de la colère ou par une dépression, il est important de s’arrêter, d’essayer de comprendre et de connaître les solutions qui peuvent aider à mieux supporter ces sentiments négatifs. Sans aide, sans outil, seule devant une telle situation, une personne a de fortes chances de s’isoler, de se replier sur elle-même et de se dévaloriser. Les conséquences d’un repli sur soi sont souvent dévastatrices pour la personne qui souffre, mais elles le sont également pour son entourage. Un mot, une situation ou un événement en apparence anodin pour la majorité des gens peut entraîner des conséquences tragiques pour d’autres. L’état mental d’une personne peut être bien équilibré et en état de bien-être jusqu’au jour où un événement vient le perturber.

Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui vivent une détresse émotive et morale insupportable à la suite d’une situation qu’elles n’ont pas su reconnaître à temps, et devant laquelle elles ont tardé à réagir, et ce, pour plusieurs raisons: la peur de mal interpréter l’attitude de l’autre, la crainte de paraître fragiles et faibles en manifestant leur désarroi, ou de connaître la vérité sur les sentiments qu’éprouvent certaines personnes à leur égard. Il y a aussi les personnes qui choisissent de souffrir en silence parce qu’elles ignorent comment gérer une situation pénible qu’elles ont peine à bien identifier. Quand il s’agit d’émotions intenses, il est parfois difficile de mettre le doigt sur les causes exactes de sa souffrance, car l’univers des émotions étant de l’ordre de l’intangible, certains sentiments s’entremêlent et peuvent porter à confusion. Lorsque nous sommes incapables de verbaliser le malaise dans lequel nous plonge une situation désagréable, nous éprouvons un sentiment d’impuissance personnelle, qui, s’il n’est pas identifié dès le début, peut engendrer des malaises moraux ou physiques récurrents, ou encore des souffrances psychologiques plus ou moins intenses.

Bien souvent, pour une personne qui souffre ou a souffert d’abandon, de rejet ou d’indifférence, un de ces mots définit toute une vie. C’est en fonction de cette situation vécue durant l’enfance ou à l’âge adulte, en se remémorant des souvenirs douloureux, qu’une personne définira qui elle est. Les conséquences peuvent être dramatiques, car c’est souvent en se dépréciant et en ayant peu d’estime d’elle-même qu’elle fera les choix les plus importants de sa vie, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.

Certains événements tristes vécus durant l’enfance peuvent jouer un rôle démesuré dans la construction de notre identité comme adultes. Nous recyclons les bonnes et les mauvaises émotions qui nous ont façonnés, les bons et les mauvais souvenirs qui nous ont marqués, car ce ne sont pas uniquement nos actes qui déterminent notre vie et notre personnalité: nos émotions comptent pour beaucoup dans la formation de l’être unique, toujours en devenir, que nous sommes. L’ensemble des comportements qu’adopte un enfant dans le but de se rapprocher d’une personne, d’une figure d’attachement, laisse des traces et détermine la qualité des liens qu’il aura avec les autres lorsqu’il atteindra l’âge adulte.

Chaque être humain s’engage dans la vie avec son passé, ses souvenirs et ses blessures. Il revient à chacun d’entre nous de donner un sens à sa vie. Cependant, pour donner un sens à ce qui nous définit comme individus et nous engager avec confiance dans nos relations amoureuses, il faut savoir reconnaître les blessures qui ont moins bien guéri.

CHEMINER VERS SOI ET VERS L’AUTRE

Se sentir bien, être authentique et vivre selon ses valeurs n’est jamais acquis définitivement. C’est un travail sur soi qui est constant. Chaque rencontre, chaque événement important et chaque deuil sont autant d’occasions de nous rappeler qui nous sommes, et ce dont nous avons besoin pour être authentiques et heureux. Plus un être humain sait qui il est, plus il est en mesure de transmettre sa pensée, de nommer ce qu’il ressent, de prendre les bonnes décisions et de réaliser son plein potentiel sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Ce livre est une occasion de plus d’apprendre à mieux vous connaître.

Les premiers chapitres de ce livre sont donc une invitation à aller à la découverte de soi et de l’autre. Nous définirons d’abord clairement les trois concepts que sont l’abandon, le rejet et l’in- différence, ainsi que leurs conséquences sur la vie des individus, principalement dans le cadre de relations amoureuses. Ces concepts ont, par exemple, une influence sur notre rapport à l’autre. L’attachement peut être une source de réconfort et de bien-être ou, au contraire, une source de conflits et de problèmes relationnels. Vous serez à même de découvrir quel type d’attachement vous relie à la personne aimée ou vous en éloigne, ou vous empêche de vivre une relation de couple satisfaisante et épanouie.

Chaque personne porte des convictions profondes sur elle- même acquises durant l’enfance, l’adolescence et parfois durant la vie adulte. Des événements, dont une personne ne garde pas toujours un souvenir précis, peuvent l’empêcher, devenue adulte, d’avoir confiance en elle et de faire les bons choix professionnels et personnels. Ces croyances sur soi-même, bien que souvent inconscientes et trompeuses, influencent néanmoins plusieurs stratégies d’adaptation et de réactions. C’est ce qu’on appelle des schémas. Ainsi, durant toute sa vie, une personne peut développer des attitudes qui ne sont plus adaptées à son statut d’adulte.

Il n’y a pas que le passé qui influence notre style de vie: le tempérament de chaque personne et sa personnalité sont des facteurs bien différents qui déterminent également ses choix. Le tempérament, par exemple, qui est d’origine génétique et héréditaire, prédispose chaque être humain à réagir avec plus ou moins d’intensité et de sensibilité à son environnement et aux événements. On ne peut jamais changer le tempérament. Au mieux, on peut apprendre à le connaître, le respecter et faire des choix de vie qui sont compatibles avec lui. Quant à la personnalité, elle est surtout influencée par l’éducation et les relations avec les autres.

Nous étudierons également les sept systèmes émotionnels qui sont fonctionnels dès la naissance. C’est en étudiant les différentes substances chimiques du cerveau, ainsi que ses récepteurs et les milliers de ramifications entre les neurones, que la science a établi que lorsque nous vivons des événements intenses, les émotions qu’ils provoquent sont enregistrées dans des zones précises de notre cerveau. Par la suite, notre cerveau a le pouvoir de déclencher à tout moment un processus cérébral et de relayer ces émotions dans une partie du corps sans qu’il y ait apparemment de cause extérieure. Que se passe-t-il dans le cerveau lorsque nous sommes déprimés, en colère, tristes, fous de joie ou fous de jalousie? Imaginez votre vie amoureuse si vous étiez en mesure de reconnaître les différents systèmes émotionnels qui vous habitent et capable d’exercer un meilleur contrôle ou de maîtriser vos peurs, votre anxiété, votre colère, votre détresse ou vos impulsions sexuelles. Quelle serait votre relation de couple si vous et votre partenaire pouviez ouvertement et en toute confiance parler de votre souffrance émotionnelle, de vos besoins et de vos rêves?

Vivre à deux n’est pas la chose la plus simple, surtout lorsque les partenaires ont des visions ou des approches de vie différentes. Quand c’est le cas, les demandes réciproques de la part de l’un et de l’autre peuvent entrer en contradiction avec leurs valeurs profondes, d’où l’importance et la nécessité de bien gérer la façon de communiquer et d’apprendre à composer avec les différences de l’autre. Grâce à des exercices simples et pratiques, nous vous montrerons comment composer avec ces différences de manière constructive.

Afin d’éviter les conflits avec votre partenaire, ce livre vous aidera à nommer les réactions émotionnelles que vous éprouvez lorsque votre partenaire prononce une parole blessante ou a un comportement dérangeant. Si vous communiquez avec votre partenaire de la bonne façon, votre vie de couple pourrait être la plus belle expérience de votre vie, et la plus durable.

Vous aimeriez que votre conjoint change d’attitude? À moins que ce ne soit votre partenaire qui vous demande de changer de comportement? Dans chacun des cas, afin de parvenir à modifier un comportement, il faut d’abord être en mesure de reconnaître votre rôle au sein de ce conflit et de bien connaître votre système émotionnel pour ensuite apprendre à le modifier. Changer votre système émotionnel pour un autre système demande quelques connaissances et de la persévérance, un peu comme un sportif ou un musicien, mais en ayant une meilleure connaissance de vous-même, vous pourriez y parvenir. Vous serez ainsi invité à faire des exercices que vous pourrez utiliser pour améliorer votre relation amoureuse et augmenter l’intimité dans votre couple.

Cependant, nous verrons que, parfois, identifier l’émotion et les pensées qui vous submergent n’est pas suffisant pour obtenir un vrai changement. Dans certains cas, il est essentiel de trouver l’origine de ce symptôme et de faire ressurgir le souvenir qui s’y rattache afin d’atténuer la charge émotionnelle liée à ce souvenir au moyen de la reconsolidation de la mémoire émotionnelle. Il ne s’agit pas d’effacer le souvenir, mais la charge émotionnelle qu’il traîne avec lui.

Chacun des thèmes et des sujets que nous abordons dans ce livre mériterait à lui seul l’écriture de plusieurs ouvrages. Cependant, bien que nous ne faisions que les effleurer, nous espérons qu’ils vous serviront à comprendre toute la complexité des liens affectifs qui se jouent parfois à notre insu dans une relation de couple.

SANDRINE ET SIMON, UNE RELATION QUI S’EFFRITE...

Tout au long du livre, nous suivrons les hauts et les bas du couple formé de Sandrine, directrice d’une succursale bancaire, et de Simon, chirurgien-dentiste. Pour les amis et la famille, ce couple dans la jeune quarantaine semble heureux et épanoui. Ils sont beaux, doués intellectuellement, à l’aise financièrement et parents de deux enfants, Juliette, une jeune fille de 11 ans, et Thomas, un garçon de 13 ans. Chacun a du succès dans sa profession et est respecté par ses pairs. Pourtant, lorsqu’on s’at- tarde un peu plus à eux, il est clair que quelque chose ne va pas. En fait, la relation est sur le point d’éclater. Peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire?

Au début de leur relation, Sandrine et Simon s’accommodaient assez bien des différences, des manques et des failles de l’autre. Cependant, depuis quelques mois, même quelques années, Sandrine sent sa vie lui échapper. Elle n’est plus la même. Elle manque de concentration, d’énergie, de patience avec les enfants et a de la difficulté à fonctionner. Elle se rend compte que les mécanismes qu’elle avait mis en place – être parfaite, ne pas déplaire, faire passer les autres avant elle – ne fonctionnent plus. Sandrine a tout fait jusqu’à maintenant pour éviter sa pire souffrance, celle d’avoir l’impression d’être une mauvaise personne. Une pensée qu’elle traîne depuis l’enfance. Toute l’énergie qu’elle a mise à repousser certains souvenirs du passé l’a épuisée. Elle n’est pas heureuse dans cette vie de couple. L’idée d’avoir à réfléchir sur son avenir avec Simon la rend encore plus anxieuse et inquiète.

Simon semble accorder peu d’importance à ce besoin pressant que ressent Sandrine de parler d’elle et de ce qu’elle vit. Cette dernière a été capable de cacher sa souffrance durant des années et de faire comme si afin de ne pas attirer l’attention sur elle, mais aujourd’hui, ce n’est plus possible. Elle est toujours au bord des larmes ou explose pour des riens. Tout ce qu’elle a retenu durant des années demande à sortir au grand jour. Elle ne se reconnaît plus et se demande qui elle est. Elle se sent perdue. Elle est constamment anxieuse, toujours en train d’essayer d’être quelqu’un digne d’être aimé. Sandrine repousse les compliments ou les évite, et cache ses besoins réels.

En revanche, Simon est un être rationnel, un homme indé- pendant et méfiant, peu démonstratif, qui ne parle jamais de ses émotions. Pour lui, afficher ses émotions équivaut à se rendre vulnérable. Il a toujours préféré la raison à la sensibilité, et ça se voit, car il manque d’empathie. Il laisse rarement les gens entrer dans sa bulle et lorsqu’il émet une opinion, il manque parfois de tact. Contrairement à Sandrine, il semble sûr de lui... Mais l’est-il vraiment?

Sandrine est persuadée depuis toujours qu’elle est moche. Pourtant, elle est une femme magnifique, mais depuis son enfance, elle n’aime pas se voir dans un miroir. Pourquoi? Elle pense également qu’elle n’est pas aussi intelligente que ses collègues de travail, qu’elle n’a pas autant de talent, alors qu’elle occupe le poste de directrice de l’entreprise. Sandrine aurait- elle été victime d’abandon, de rejet ou d’indifférence lorsqu’elle était enfant?

Sandrine s’éloigne de plus en plus de Simon, au point où elle pense mettre fin à sa relation avec lui. Pour Simon, c’est un ultimatum: s’il ne change pas de comportement, s’il est incapable de comprendre les besoins de Sandrine, la seule solution envisagée par celle-ci est la séparation. Pour ne pas la perdre, il acceptera d’aller en thérapie de couple. Cependant, avant d’entreprendre cette démarche, chaque partenaire devra faire un travail d’introspection afin de mieux comprendre qui il est, et qui est l’autre. Ce travail fait partie du premier volet de la thérapie de couple. Cette introspection aidera le psychothérapeute et le couple à faire une meilleure évaluation des besoins de chacun et à aider les partenaires à comprendre qui est vrai- ment l’autre et pourquoi ils en sont rendus là.