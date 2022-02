Marché de l'emploi: une nouvelle offre pour améliorer l’intégration des immigrants

Les agences de placement ne manquent pas au Québec, mais peu d’entre elles se spécialisent dans le développement de solutions pour améliorer l’intégration des immigrants qualifiés sur le marché de l’emploi.

Fatoumata Fofana, arrivée à Montréal en 2016 en tant qu’immigrante avec une expertise en finance, a bien remarqué le besoin pour un tel service et s’est lancée dans le créneau en mettant sur pied HERALYS Talents & Immigrants.

Son entreprise, située à Montréal, développe des outils afin d’accompagner les employeurs dans le recrutement et l’intégration des immigrants.

Parmi les outils proposés, son cabinet de conseils est en train de mettre en place une banque de candidats composée de «100 % de personnes immigrées qualifiées issues de différents domaines», explique-t-elle. L’accompagnement est gratuit pour les candidats de tous horizons, ayant au moins deux ans d’expériences professionnelles dans leur domaine et un minimum de diplômes.

Aux entreprises, elle propose des solutions qui conjuguent compétences, inclusion et diversité, bien accueillies sur le marché du travail.

«Je suis vraiment centrée sur les employeurs pour les aider, comprendre leurs besoins et leurs difficultés. Mon rôle est de trouver le meilleur match possible entre eux et les candidats», précise la présidente et fondatrice.

De l’idée à l’aventure entrepreneuriale

Mme Fofana a commencé sa réflexion sur ce projet en 2020. Puis, en mars 2021, elle intègre un premier incubateur, les Fondatrices de Montréal inc., qui aide les femmes à concrétiser leur rêve entrepreneurial. «Cela m’a permis de passer de l’idée à la création d’entreprise, à faire une étude de marché et à monter mon plan d'affaires», dit-elle.

C’est en juillet 2021 qu'elle incorpore son entreprise. Trois mois plus tard, elle se lance dans la phase de commercialisation en intégrant un autre incubateur, MT Lab, dédié au tourisme, à la culture et au divertissement, qui accompagne les entreprises avec des solutions innovantes.

Le ministère du Tourisme et MT Lab ont d’ailleurs annoncé le mois dernier que 19 jeunes entreprises, dont HERALYS Talents & Immigrants se partageront 830 000 $ en bourses. «Mon entreprise a reçu une bourse de 50 000 $. Cela montre une certaine reconnaissance», ajoute-t-elle.

