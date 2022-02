Mark McMorris présente ses excuses à Maxence Parrot

Le planchiste canadien Mark McMorris a présenté ses excuses à son compatriote Maxence Parrot, dont il avait critiqué la victoire à l’épreuve du slopestyle aux Jeux olympiques de Pékin, plus tôt cette semaine.

Le Saskatchewanais a terminé sur la troisième marche du podium, mais méritait mieux selon lui.

McMorris a livré des commentaires acerbes envers l’équipement de révision des juges, qui ont manqué une prise de planche déficiente de Parrot dans sa descente pour l’or.

Sur Twitter samedi, l’athlète de 28 ans a tempéré ses propos, rappelant que certaines choses étaient plus grandes que le sport, une allusion à la bataille de Parrot remportée face au cancer.

«J’ai laissé mes émotions prendre le dessus dans les jours qui ont suivi le slopestyle et je veux présenter mes plus sincères excuses à Max. Je suis impressionné par tout ce que tu as surmonté et je suis extrêmement fier d’avoir partagé le podium avec toi», a-t-il écrit, partageant une photo du Québécois et lui à Pékin.

«À la fin de la compétition de slopestyle, nous avons eu deux médailles canadiennes et notre hymne national a retenti grâce à Max Parrot qui a ramené la première médaille d’or du Canada», a aussi noté McMorris.

Maintenant que les différends semblent de côté, les deux compatriotes tenteront d’ajouter à la récolte de l’unifolié à l’épreuve du Big Air, lundi. Un autre représentant de la Belle Province, Sébastien Toutant, fait aussi partie des compétiteurs.

