Monic Néron: pour le plaisir de découvrir des histoires

Bonne lectrice, la journaliste et animatrice Monic Néron, qu’on peut voir cette saison dans les émissions L’avenir nous appartient (sur les ondes de Télé-Québec) et Deuxième chance (sur ICI Télé), partage avec nous ses plus belles découvertes.

Côté roman, quel a été votre plus récent gros, gros coup de cœur ?

Comme énormément de gens, ç’a été Kukum de Michel Jean. J’ai été profondément touchée par la plume de Michel, qui nous permet de construire des scènes très franches dans notre tête. Il a un don pour écrire avec ce que je qualifierais les mots du cœur. On est submergé par la douleur des épreuves de ses ancêtres et tout ça génère une prise de conscience. Moi, ce livre-là, il m’a bouleversée.

Et avant ça, qu’est-ce que ç’a été ?

L’orangeraie de Larry Tremblay. On ne sait pas où on est exactement, mais un homme va être contraint de choisir l’un de ses fils jumeaux de neuf ans pour porter une ceinture d’explosifs et commettre un attentat. Faire exploser ton enfant pour la cause... J’ai été complètement soufflée par cette réflexion. D’ailleurs, il y a plein de dilemmes moraux dans ce livre que j’ai dévoré d’un trait. Il m’a réellement troublée et j’ai mis du temps à m’en remettre.

Quels autres livres avez-vous vraiment beaucoup aimés ces dernières années ?

► Les chaussures italiennes de Henning Mankell. Dans la vie, il y a des romans comme ça qui nous marquent et qui restent même bien des années après. C’est ce qui s’est produit pour l’histoire de cet homme qui vit seul sur une île et de cette femme qui va arriver avec son déambulateur afin qu’il honore une très vieille promesse. J’ai tout aimé de ce livre-là, que j’ai trouvé particulièrement touchant.

► La délicatesse de David Foenkinos. C’est ma grande amie Émilie Perreault, qui est ma « pusheuse de culture », qui m’a dit qu’il fallait que je lise ça. Et elle a bien fait parce que j’ai adoré.

► La femme qui fuit d’Anaïs Barbeau-Lavalette, un livre à lire absolument. Tout ce qu’écrit Anaïs Barbeau-Lavalette doit être lu et relu. Sa plume est tellement puissante, criante de vérité. Et puis, elle nous aide à comprendre c’est quoi être une femme dans la vie, car ça peut se décliner de tellement de façons : l’amante, la mère, l’amie, la fille...

► Là où je me terre de Caroline Dawson. Une incursion tout en douceur et en pertinence dans la tête de nouveaux arrivants qui ont choisi de se déraciner pour offrir une vie meilleure à leurs enfants.

Dans votre vie, y a-t-il eu un livre qui a compté plus que tout autre ?

Toute la saga des Harry Potter de J.K. Rowling. Parce qu’avant ça, je n’avais jamais vraiment lu pour vrai, pour le plaisir de découvrir des histoires. J’avais 11 ans quand le premier tome est sorti et il m’a donné le goût de lire des histoires jusqu’à la fin de mes jours.

Est-ce qu’il y a un livre de référence dont vous ne pouvez pas vous passer ?

Oui, 400 capsules linguistiques de Guy Bertrand. Ce livre faisait partie des lectures imposées dans mon cours de diction au cégep et depuis, je l’ai lu plusieurs fois. C’est un ouvrage primordial pour éviter les erreurs langagières dans le français parlé.

Pour décrocher complètement du quotidien, quel roman conseillez-vous ?

Je vais y aller avec ce qui, moi, m’a fait décrocher complètement du quotidien : la trilogie La bête de David Goudreault. À moins que les gens aient des tendances psychopathes, cette trilogie devrait les sortir du quotidien ! Par contre, il faut avoir le cœur solide. Le mien l’est, mais par moments, je me disais quand même oh là là...

À quel livre abandonné en cours de route aimeriez-vous donner une deuxième chance ?

Le consentement de Vanessa Springora. Je n’étais clairement pas dans le bon état d’esprit quand je l’ai commencé, et depuis, je n’arrête pas de me répéter que je dois le terminer. Alors il va falloir que je le fasse un jour !

Et dans un avenir rapproché, que pensez-vous lire ?

Je viens d’amorcer Faire les sucres de Fanny Britt, et ensuite, je compte attaquer D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Sans oublier Numéro deux de David Foenkinos, qui devrait sortir bientôt !