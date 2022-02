Matchs de saison régulière: Montréal dans la mire de la NFL

LOS ANGELES | Dans son effort d’expansion sur la scène internationale, la NFL n’a jamais caché son intérêt à développer le marché canadien en y présentant des matchs de saison régulière. La ligue assure que Montréal est une destination de choix qui est étudiée avec sérieux.

Dans le cadre du Super Bowl, lors d’une conférence de presse entourant la tenue de matchs de saison régulière en Allemagne dès la saison prochaine, Le Journal a demandé s’il y avait un tel plan dans les cartons pour le Canada.

Damani Leech

Chef de l’exploitation à l’international

NFL

En répondant à la question, le chef de l’exploitation de la NFL à l’international, Damani Leech, s’est lui-même avancé sur Montréal.

« Le marché canadien est réellement important pour nous et géographiquement, c’est moins complexe que pour plusieurs autres pays. Comme partout ailleurs, il nous faut les infrastructures adéquates et les bons partenaires. »

« Montréal, Toronto et Vancouver sont certainement des marchés que nous avons regardés et que nous continuerons d’étudier », a-t-il révélé.

En attente d’un signal

Une fois la conférence terminée, celui qui est l’un des chefs d’orchestre du circuit Goodell quant à son développement global a accepté de revenir plus spécifiquement sur la possibilité de se tourner vers Montréal.

À ses yeux, avant toute démarche sérieuse, la Ville devra d’abord lever la main.

« La première chose, c’est que nous souhaitons d’abord que les villes canadiennes intéressées nous fassent connaître leur intérêt. Les communautés vers lesquelles nous nous tournons actuellement en Allemagne sont venues à nous pour nous signaler leur intérêt », a indiqué Leech.

« Il faut ensuite voir la faisabilité de partenariats public-privé », a-t-il ajouté.

Quand la NFL a ajouté un match à son calendrier régulier pour passer à 17, elle a indiqué vouloir en profiter pour s’étendre dans de nouveaux pays. La ligue est déjà bien implantée à Londres et Mexico.

« Montréal, Toronto et Vancouver viennent certainement au sommet de la liste des villes où nous aimerions présenter un match de saison régulière », a réitéré Leech.

Le stade adéquat ?

C’est de toute évidence le stade olympique qui serait ciblé si Montréal devenait une destination de choix pour un match de la NFL.

« C’est certainement un stade assez gros, mais la taille ne suffit pas toujours. Ce qu’il faudrait faire, c’est d’aller sur place, visiter le stade, observer le site de la perspective d’un potentiel spectateur et voir à quel point un terrain de football cadre bien dans les lieux. »

« L’espace dans les vestiaires est aussi un critère très important puisqu’une équipe de football est beaucoup plus grosse qu’une équipe de soccer ou de baseball », a souligné Leech.

La NFL a récemment attaché 18 de ses 32 équipes à différents marchés internationaux, affirmant son intention d’y disputer des matchs de saison régulière dans un horizon de huit ans.

Vikings et Seahawks

Au Canada, les clubs attitrés sont les Vikings du Minnesota et les Seahawks de Seattle.

« Nous menons des recherches et nous savons que nous comptons sur environ 15 millions de fans d’un bout à l’autre du Canada. C’est un marché à maturité pour nous. Selon nos études, nous sommes la deuxième ligue sportive en importance au pays en termes de popularité, après la LNH, bien entendu », a conclu Leech.

À ce jour, la seule équipe qui a joué des matchs de saison régulière de la NFL au Canada a été les Bills de Buffalo, qui se sont déplacés à Toronto pour un duel par année, de 2008 à 2013.

Le stade olympique a été le théâtre de deux matchs présaison, en 1988 et 1990.

FIN DES ENTRAÎNEMENTS

Place au match !

LOS ANGELES | Autant pour les Bengals que les Rams, les entraînements ont pris fin hier. Pour les deux équipes, c’était aussi la fin des conférences de presse. C’est donc dire qu’il ne reste plus qu’à attendre le match ! Les Bengals, sur le splendide campus de UCLA, ont conclu leur pratique au beau milieu de la journée sous un soleil de plomb, question de continuer à s’acclimater à la chaleur. L’entraîneur-chef Zac Taylor a mentionné que l’ailier rapproché CJ Uzomah « est en voie de jouer dimanche [demain] ». Les nouvelles sont moins bonnes chez son vis-à-vis des Rams Tyler Higbee, qui a officiellement été placé sur la liste des blessés. Par contre, le porteur Darrell Henderson et le plaqueur Sebastian Joseph-Day seront activés.

SÉCURITÉ

Nos amis les chiens

C’est dans l’énorme centre des congrès de Los Angeles que se déroule l’essentiel des activités cette semaine avec le centre des médias, le Super Bowl Experience et la gigantesque boutique officielle. Une fois à l’intérieur, on se croirait parfois dans une exposition canine. Hier, on a eu l’occasion de piquer un brin de jasette avec un policier et son chien renifleur. L’impression de voir des chiens partout n’avait rien de faux, puisqu’il y en aurait au-delà d’une centaine sur place. Les cabots seraient formés pendant un an afin de détecter toute odeur louche et les policiers sont jumelés à un chien pendant deux mois en apprentissage dans une académie canine. Non, pitou n’a rien détecté de suspect chez nous !

PRÉDICTIONS

Les Rams ont la cote

Dans notre cahier spécial publié ce matin, vous pouvez constater que quatre de nos sept analystes ont opté pour une victoire des Rams au Super Bowl. J’ai plutôt choisi les Bengals, mais la tendance dans les grands médias ailleurs penche vers les Rams. Sur le site d’ESPN, parmi 76 experts consultés, 43 favorisent les Rams contre 33 pour les Bengals. Sur le site de Sports Illustrated, c’est 5-2 en faveur des Rams. Les experts sur le site de CBS sont quant à eux partagés avec quatre qui voient les Rams l’emporter et autant qui choisissent les Bengals. Le site NFL.com est tout aussi partagé avec 14 experts de chaque côté.