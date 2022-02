NASCAR: Rentrée à Daytona pour Labbé

Alex Labbé était installé dans sa voiture de course quand nous l’avons joint hier dans les ateliers de l’écurie DGM, en Floride, avec laquelle il est associé depuis 2016.

« Je suis en train d’ajuster mon siège », a-t-il raconté quand il a répondu à notre appel téléphonique.

Après plusieurs semaines de négociations, le pilote des Bois-Francs a finalement confirmé qu’il renouerait avec la série Xfinity à l’occasion de l’épreuve inaugurale de la saison qui aura lieu à Daytona, samedi prochain.

« L’annonce est venue un peu tard, mais on peut enfin en parler », affirme-t-il.

À temps partiel... pour l’instant

Labbé espère toujours courir à temps plein dans l’antichambre de la Coupe NASCAR pour une troisième année consécutive, mais, pour l’instant, il doit se contenter d’un programme à temps partiel.

« Notre entente prévoit un maximum de 18 courses [sur les 33 inscrites au calendrier], a-t-il souligné. C’est sûr qu’on en veut davantage. Ça va dépendre de nos résultats en début de saison.

« On va participer aux quatre premières épreuves de la saison [Daytona, Fontana, Las Vegas et Phoenix] et à sept des huit premières », enchaîne-t-il.

Circuits routiers

Labbé a expliqué qu’il souhaitait plutôt concentrer ses efforts (et son budget) sur un maximum de courses pour mettre toutes les chances de son côté.

C’est pour cette raison que, parmi les 18 escales prévues à son horaire, il compte se présenter aux six étapes disputées sur des circuits routiers où il a l’habitude de tenir tête aux meilleurs de la spécialité.

Ces courses auront lieu à Austin (26 mars), Portland (4 juin), Elkhart Lake (2 juillet), Indianapolis (30 juillet), Watkins Glen (20 août) et Charlotte (8 octobre).

C’est d’ailleurs à ce dernier endroit qu’il a signé sa meilleure prestation à vie en série Xfinity quand il a rallié l’arrivée au quatrième rang, le 10 octobre 2020.

Des commanditaires fidèles

À Daytona, Labbé pourra compter sur l’appui de l’entreprise québécoise Larue, qui sera son principal commanditaire. Il a aussi été annoncé que l’inscription Can-Am (une bannière de BRP) serait clairement visible sur sa Camaro pour huit courses, dont celle de Phoenix, le 12 mars.

Photos courtoisie, BRP

« Je suis très reconnaissant envers ces compagnies qui m’appuient depuis longtemps, relate le pilote de 28 ans. D’autres partenaires pourraient aussi s’ajouter en cours de saison. »

Une inquiétude à Daytona

Pour une rare fois, Labbé pourra compter, la semaine prochaine à Daytona, sur la contribution de trois coéquipiers.

« À Daytona, le jeu d’équipe et le phénomène de l’aspiration sont tellement importants. Pour un bon résultat, il faut compter sur l’aide des autres pilotes.

« Comme nous sommes une petite équipe, les formations les mieux nanties n’ont pas l’habitude de vouloir nous faciliter la tâche. »

L’an dernier, le propriétaire de l’écurie, Mario Gosselin, avait engagé une quatrième voiture à Daytona (pour lui-même !), mais la pluie avait ruiné tout espoir de se qualifier.

Et c’est exactement le danger qui guette Labbé samedi prochain.

« S’il pleut le samedi et que la séance de qualifications est annulée, je ne pourrai participer à la course, puisque la voiture que je vais piloter (identifiée au numéro 90) n’a pas accumulé suffisamment de points l’année dernière, dit-il. Par contre, si la météo est favorable, je ne devrais pas avoir de problèmes à réaliser un chrono qui m’assurerait une place sur la grille de départ. »

Une cinquantaine d’inscriptions ?

Selon les estimations de Labbé, une place parmi les 33 plus rapides lui garantirait de courir à Daytona. Son inquiétude, c’est qu’on s’attend à ce que près d’une cinquantaine de pilotes s’y inscrivent.

« Ça nous complique la tâche, conclut-il, mais j’ai toujours été à l’aise à Daytona. On se croise les doigts. »

La bonne nouvelle, c’est qu’il reprendra le volant de la voiture numéro 36 (confié à l’Américain Josh Bilicki à Daytona) pour les autres courses de sa saison.

ALEX LABBÉ

Photos courtoisie, BRP

Né à Saint-Albert, le 29 avril 1993

Départs en série NASCAR Xfinity

112 (de 2016 à 2021)

Meilleur résultat à vie

4e sur le circuit routier de Charlotte le 10 octobre 2020

Top 10

10 dont 3 en 2021

Tours menés en carrière

26 dont 19 à Daytona en février 2020

Six départs sur l’anneau de vitesse de Daytona



QUALIFICATIONS COURSE Février 2018 22e 24e Juillet 2018 21e 15e Février 2020 19e 10e Août 2020 17e 30e Février 2021 19e 40e Août 2021 25e 31e

Source : nascar.com

Calendrier d’Alex Labbé en 2022

DATE SITE HEURE (DE L'EST) 19 février Daytona Beach, Floride 17h 26 février Fontana, Californie 17h 5 mars Las Vegas, Nevada 16h30 12 mars Phoenix, Arizona 16h30 26 mars Austin, Texas * 16h30 2 avril Richmond, Virginie 13h30 8 avril Martinsville, Virginie 19h30 30 avril Dover, Delaware 13h30 7 mai Darlington, Caroline du Sud 13h30 4 juin Portland, Oregon * 16h30 2 juillet Elkhart Lake, Wisconsin * 14h30 30 juillet Indianapolis, Indiana * 15h30 6 août Brooklyn, Michigan 15h30 20 août Watkins Glen, New York * 15h 26 août Daytona Beach, Floride 19h30 16 septembre Bristol, Tennessee 19h30 8 octobre Charlotte, Caroline du Nord * 15h30 29 octobre Martinsville, Virginie

15h

* Courses sur circuit routier

D’autres épreuves pourraient s’ajouter à son calendrier en cours de saison.

Source : DGM Racing