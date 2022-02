Les aînés avec des problèmes cognitifs plus à risque

GRAND DOSSIER Mourir de froid 1. Des chiffres saisissants 2. Portraits des victimes du Nunavik 3. Québec appelé à en faire plus 4. Nos aînés aussi sont vulnérables

Les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs ou à mobilité réduite sont particulièrement à risque de mourir de froid.

C’est le cas de Gisèle Bernard, trouvée morte en février 2021 près du condo qu’elle habitait seule à Montréal. La dame de 76 ans ne portait qu’une jaquette et une robe de chambre en plus d’avoir les pieds nus lorsqu’elle a été découverte dans la neige.

La femme qui vivait seule souffrait notamment de troubles bipolaires. Elle n’aurait pas pris toute sa médication dans les jours précédant son décès. Selon le rapport du coroner, la dernière fois où elle a été vue vivante, elle marchait dans un corridor et semblait nerveuse et confuse.

Yvan Côté - Photo Courtoisie

Entre 2015 et 2021, 63 décès par hypothermie sont survenus chez des personnes âgées de 70 ans et plus au Québec. De ce nombre, 39 souffraient de troubles cognitifs ou avaient des problèmes de mobilité.

Tout cela sans compter certains décès, comme celui rapporté dans Le Journal le 28 décembre dernier. La veille, Yvan Côté a été retrouvé à l’extérieur de la résidence pour aînés qu’il habitait à Laval. L’octogénaire souffrait de troubles cognitifs après avoir fait de multiples AVC.

Il s’est levé en pleine nuit avant d’être retrouvé dans un état critique à l’extérieur. L’homme de 83 ans n’a pas survécu et sa famille a dit regretter de ne pas lui avoir fait porter un bracelet antifugue.

Confusion mortelle

Cinq ans auparavant, un homme de 72 ans avait perdu la vie après s’être égaré à sa sortie de l’autobus. Le corps de Wah Tat Hum n’a été retrouvé que six mois après sa disparition, en avril 2017, dans un fossé près d’une voie ferrée.

Avant son décès, le chauffeur d’autobus l’avait trouvé confus. Le sexagénaire avait des troubles cognitifs et des séquelles d’un ACV. Il avait fait faux bond à sa conjointe à l’entrée du métro Saint-Michel avant sa disparition. Le coroner a estimé que lors de son décès en novembre, il faisait environ -7 °C.

Hélène Rowley Hotte Duceppe - Photo JDM

Dans certains cas, une chute a pu précipiter le décès. C’est le cas de Leda Fournier qui est tombée de son balcon alors qu’il faisait un froid sibérien en janvier 2020. La dame de Joliette a été retrouvée morte après que des proches se furent inquiétés de ne pas avoir de ses nouvelles.

Un an plus tôt, le décès de la mère de Gilles Duceppe, Hélène Rowley Hotte Duceppe, avait lui aussi causé tout un choc. La dame de 93 ans s’était retrouvée prisonnière à l’extérieur de la résidence qu’elle habitait après le déclenchement d’une alarme d’incendie.

Elle n’a pas survécu aux longues heures passées au froid. Sa famille a depuis déposé une poursuite de 1,25 million $ contre la résidence Lux Gouverneur.

Sur les 18 cas de personnes décédées du froid à Montréal depuis 2015, 10 étaient âgés de 70 ans et plus. Huit d’entre eux étaient atteints d’un problème cognitif ou d’un problème de mobilité.