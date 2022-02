Nuances de Sancerre par Fouassier

Vous avez probablement déjà entendu dire que c’est à Sancerre que le sauvignon trouve sa plus belle expression. Ce n’est pas tout à fait vrai.

En effet, il serait plus exact de dire que c’est à Sancerre que le sauvignon s’efface pour mieux faire parler le terroir. Ici, le cépage perd ses traits organoleptiques pour laisser transparaître l’expression singulière du climat où la vigne s’enracine. Un peu comme le riesling dans certaines régions d’Allemagne ou le pinot noir en Bourgogne. C’est pourquoi on dit qu’à Sancerre, on ne boit pas du sauvignon, mais bien du sancerre !

En prévision de mon périple dans la région en avril prochain, j’ai choisi de vous présenter trois vins du Domaine de Fouassier, une exploitation familiale depuis dix générations. Malgré sa taille relativement étendue et morcelée (environ 60 hectares de vigne autour de Sancerre), tout est conduit de manière artisanale. C’est ce qui explique notamment l’approche parcellaire ou par lieu-dit (ou par « climat » comme on dit en Bourgogne), ce qui veut dire par bout de terrain délimité et reconnu. Le domaine produit ainsi près d’une douzaine de cuvées différentes. Tout est sensiblement travaillé (bio, biodynamie) et vinifié (sans intrants chimiques) de la même manière. Seule la provenance des raisins change, ce qui donne autant de nuances de Sancerre qu’il existe de parcelles.

Bonne nouvelle : après les turbulences liées à la grève aux entrepôts de la SAQ, la situation revient de plus en plus à la normale en succursale. Si bien que les quantités actuellement disponibles sont excellentes. Profitez-en !

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine Fouassier, Les Chasseignes 2019, Sancerre, France 33,75 $ - Code SAQ 12582247 – 13 % - 2,5 g/L – Biologique

Les raisins proviennent à la fois d’un plateau et de flancs de coteaux exposés au sud avec un sol calcaire, notamment de type kimméridgien comme on en retrouve à Chablis. Des vignes de 30 à 45 ans. Le vin se démarque par sa droiture et un fruité (notes de citron frais) légèrement en retrait, ce qui laisse la place aux notes plus telluriques de craie, d’herbe fraîchement coupée et une pointe de jasmin. Un blanc cristallin, précis et délicat qui gagnera en définition et en volume au contact de l’oxygène. Parfait à l’apéro et quelques huîtres. Ne pas servir trop froid.

★★★1⁄2 $$$ 1⁄2

Domaine Fouassier, Le Clos de Bannon 2019, Sancerre, France 34,25 $ - Code SAQ 13323440 – 13 % - 2 g/L – Biologique

On est ici à flanc de coteau sur une parcelle exposée sud-est. Le sol est plutôt de formation argileuse à silex avec des vignes d’environ 35 ans. Le profil du vin s’en trouve immédiatement changé avec un nez qu’on devine plus riche et une bouche plus gourmande. Des tonalités de citron confit, de meringue, de fumée et de crème fraîche. C’est ample avec une acidité moins vive, sans pour autant perdre en fraîcheur. Finale soutenue avec des flaveurs plus marquées de caillou mouillé. Un vin de gastronomie qui ira à merveille avec les poissons en sauce ou les fromages en fin de repas.

★★★1⁄2 $$$ 1⁄2

Domaine Fouassier, Les Grands Champs 2019, Sancerre, France 33,75 $ - Code SAQ 13993814 – 13,5 % - 2 g/L – Biologique

Le dernier des trois provient d’un plateau à dominante de calcaire où poussent des vignes de 30 à 45 ans. C’est le vin ayant le plus d’intensité aromatique : lys, poire, citron confit et poivre blanc. On sent une matière serrée et d’assez bonne densité. La bouche gagnera elle aussi en volume avec l’aération et au fur et à mesure que le vin grimpe en température. Bonne persistance aromatique et structurelle qui laisse penser que le vin pourra se développer favorablement si on le garde en cave. Visez 4 à 6 ans.

★★★1⁄2 $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel