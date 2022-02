«On a besoin de beauté» –Pierre Lapointe

Les prochains mois seront colorés et doux au Musée des beaux-arts de Montréal grâce à Nicolas Party et Pierre Lapointe. Les deux artistes ont joint leurs forces créatrices pour concevoir l’exposition et la musique de L’heure mauve.

Pour cette exposition multicolore et sensible qui sera, certes, un baume sur les cœurs longuement confinés, on peut remercier Stéphane Aquin, le directeur général du Musée des beaux-arts de Montréal. C’est lui qui a joué les entremetteurs en provoquant la rencontre entre l’artiste visuel Nicolas Party et l’auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe. Deux artistes contemporains issus de la même génération qui se plaisent à revisiter le passé tout en restant résolument tournés vers l’avenir.

De ce coup de foudre artistique – il faut les voir rigoler, complices, en entrevue et discourir d’art avec la même lueur dans les yeux – est née L’heure mauve, une carte blanche offerte par le musée à l’artiste visuel new-yorkais originaire de Suisse, tout d’abord. Puis au chanteur québécois qui s’est inspiré des œuvres de Party pour créer un album complet. Deux œuvres capables de vivre indépendamment, prenant toutefois un sens doublement profond lorsque savourées en concordance.

Photo MBAM, Jean-François Brière

Le mot d’ordre du duo : la rencontre. Celle avec le directeur du Musée, celle des deux artistes, puis celle des visiteurs avec les œuvres, et enfin, la rencontre des œuvres entre elles, petites beautés issues de différentes époques. Quant au titre de l’exposition, il renvoie à une œuvre d’Ozias Leduc de 1921 représentant un paysage symboliste, pour laquelle Party a eu un coup de cœur. « Le titre fait aussi référence à l’entre-deux, entre le jour et la nuit, la vie et la mort, le présent et le futur », explique-t-il.

Car elle est là, la substance de L’heure mauve : la manière dont Nicolas Party utilise des pièces de la collection du musée pour y accoler les siennes afin de créer son propre univers. Un univers se déclinant en sept salles complètement repeintes, comme sept tableaux avec leur couleur et leur réflexion propres. Le point commun ? La complexité et la beauté des liens entre l’homme et la nature.

Photo MBAM, Jean-François Brière

« On part de qui on est, de notre univers, explique l’artiste de 41 ans lorsqu’on lui demande ce que signifie se faire offrir un tel cadeau. Pour ce projet, c’était vraiment de se plonger dans la collection du musée, ce qui me touchait et me parlait. L’important est de ne pas être effrayé, car l’art doit être fait de manière joyeuse et enthousiaste. »

Un album important

« Travailler sur cette exposition m’a permis de relire l’histoire de la chanson québécoise autrement et de m’attaquer à des pièces auxquelles je ne me serais probablement jamais attaqué », explique Pierre Lapointe. Le musicien a eu l’idée de réunir de nouvelles compositions à des interprétations inédites du répertoire classique de la chanson pour créer la bande sonore de L’heure mauve.

Ce qui est devenu l’album L’heure mauve comprend sept reprises de légendes comme Charles Aznavour, Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Claude Léveillée, et sept pièces originales inspirées par celles-ci. La pochette est évidemment une œuvre de Nicolas Party intitulée Portrait avec serpents.

Photo courtoisie, Adam Reich

« Je pense que ça va être un album important dans ma discographie », poursuit celui qui croit qu’un artiste a un devoir de passage de savoir historique communautaire.

Ce que fait le duo avec brio et une sensibilité commune, chacun avec sa vision de cette Heure mauve. Deux œuvres importantes, inexorablement liées.