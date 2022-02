Pas de borne privée? Pas de problème!

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Les Montréalais qui dépendent exclusivement des bornes publiques pour recharger leurs voitures électriques doivent faire preuve de débrouillardise, surtout l’hiver, et spécialement si l’autonomie de leur véhicule est limitée.

J’ai entendu dire que c’était l’enfer de ne pas avoir sa propre borne de recharge lorsqu’on possède une voiture électrique à Montréal. Vérification faite, ça va, mais avec bien de la planification !

« L’autre jour, il y a eu une tempête, j’ai dû déneiger mon auto devant chez moi avant de la conduire jusqu’à une borne. À mon retour, évidemment, la place que j’avais déblayée était prise », me raconte Marie-Ève Gauvin, une résidente d’Hochelaga-Maisonneuve.

La femme de 46 ans dispose de quatre stations de recharge à moins d’un demi-kilomètre de chez elle. Il y a également des bornes au cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne, où elle enseigne le travail social.

Sa Leaf 2016 est loin d’être à la fine pointe de la technologie. Son autonomie de quelque 130 km l’oblige à se brancher quotidiennement.

Elle utilise l’application Circuit électrique pour choisir une station. Une fois sur place, elle découvre parfois que quelqu’un est arrivé entre-temps. Il lui faut aller ailleurs ou se garer temporairement et sortir plus tard pour aller la faire charger... puis sortir à nouveau deux ou trois heures après pour aller chercher l’auto et la ramener.

« J’aime à me dire que ce n’est pas pire que sortir pour promener le chien », philosophe-t-elle.

« Pendant le couvre-feu, c’était bizarre, parce que je n’allais quand même pas laisser ma Leaf accaparer la borne toute la nuit lorsque le chargement n’était pas fini avant l’heure... alors je me glissais dans les ruelles discrètement pour aller la chercher ! » se souvient-elle en riant.

Photo Louis-Philippe Messier

Pas de fil sur le trottoir

« Des propriétaires d’immeubles à Mont-réal qui se stationnent dans la rue devant chez eux ne peuvent pas connecter leur voiture parce que le fil passerait sur le trottoir », me dit Martin Archambault, qui anime le balado Silence on roule, et qui a déjà consacré un épisode au sujet des « orphelins de garage ».

Pendant que je parlais à Mme Gauvin, une Bolt presque neuve, avec environ 400 km d’autonomie, était en recharge à la station Théodore/Sainte-Catherine... ce qui doit faciliter la vie à qui s’en occupe.

« C’est l’élément déterminant, l’autonomie, pour savoir si c’est simple ou compliqué d’être orphelin de garage à Montréal », confirme M. Archambault.

« Cette année, lorsque la Ville déneige une rue, les bornes sont désactivées. Sur l’écran de l’application Circuit électrique, un flocon apparaît pour indiquer l’opération de déneigement, de manière à éviter une mauvaise surprise », raconte M. Archambault.

Photo Louis-Philippe Messier

Borne indisponible

Lorsque Valérie Dussault s’est procuré une Leaf 2015, elle comptait sur une borne disponible près du travail... mais les sempiternels travaux la rendent indisponible depuis des mois.

« Lorsque ma voiture est rechargée, je suis bonne pour deux ou trois jours. Je fais surtout des trajets à l’intérieur de la ville », dit cette résidente du Plateau.

Aucun des « orphelins » à qui j’ai parlé ne regrette sa situation.

« Je n’ai qu’à regarder le prix de l’essence pour me consoler ! », s’exclame Mme Gauvin.