Pékin 2022: les Françaises n’auraient (peut-être) pas fait pire que les Suédoises au Hockey

En voyant les Suédoises se faire démolir 11 à 0 contre les Canadiennes lors des quarts de finale vendredi, les hockeyeuses de l’équipe nationale de France ont dû se dire qu’elles n’auraient pas fait pire. Du moins, peut-être pas...

«Honnêtement, j’espère qu’on n'aurait pas pris une telle branlée, mais ç’aurait très bien pu arriver», tranche avec modestie l’attaquante Lore Baudrit, en vantant la vitesse d’exécution de l’équipe canadienne.

Si la France n’a pu prendre part au tournoi olympique à Pékin, c’est justement en raison d’un revers crève-cœur subi contre la Suède lors de la finale d’un tournoi de qualification, en novembre. Une courte défaite de 3 à 2 avait empêché l'équipe de hockey française de créer la surprise en se qualifiant une première fois pour les JO.

«Ç’a été dur, c’est un projet qu’on construisait depuis quatre ans, on y croyait à fond», affirme Baudrit, membre des «Bleues» ayant aussi déjà évolué pendant cinq saisons avec les Carabins de l’Université de Montréal, entre 2012 et 2017.

«J’ai voulu regarder la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques à la télévision et je n’ai pas réussi», avoue-t-elle durant l’entrevue.

L'amour du hockey

Pendant que le tournoi olympique se poursuit, Baudrit et ses coéquipières de la France se retrouvent plutôt en Norvège actuellement, où elles affrontent la formation nationale locale de même que la Slovaquie pour se préparer en vue du Championnat du monde D1A prévu en avril.

Si la cérémonie d’ouverture était trop dure à supporter, Baudrit regarde bon nombre de matchs du tournoi olympique.

«J’ai cette voix intérieure qui me dit : "on aurait pu y être", mais je demeure une amoureuse du hockey et je regarde des matchs», dit-elle.

Chapeau à la gardienne tchèque!

Depuis qu’elle a quitté le Québec, il y a quatre ans, Baudrit évolue en Europe, portant les couleurs du club de MODO, en Suède. D’ailleurs, la gardienne tchèque Klara Pleslarova, qui a effectué 51 arrêts contre les États-Unis vendredi lors des quarts, est sa coéquipière.

«Klara est incroyable et elle est comme ça tous les jours», qualifie-t-elle, avec enthousiasme.

Malgré les prouesses de Pleslarova, la Tchéquie s’est inclinée 4 à 1 contre les États-Unis. Le carré d’as doit maintenant laisser place à des affrontements devant opposer les Canadiennes aux Suissesses, puis les Américaines aux Finlandaises. Quant aux Françaises, elles voudront assurément se reprendre aux Jeux olympiques de 2026.

