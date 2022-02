(Re)découvrir Jennifer Lopez en cinq films

Malgré une carrière musicale qui l’a propulsée en tête des palmarès, elle n’est plus que «Jenny From the Block». Actrice confirmée, elle accumule les rôles, produisant «Marie-moi» dans lequel elle donne la réplique à Owen Wilson. Retour sur son parcours impressionnant.

«Selena» (1997)

Lorsque «Selena» prend l’affiche, cela fait près de 10 ans que Jennifer Lopez roule sa bosse sur les plateaux. Alors qu’elle incarne la chanteuse Selena Quintanilla-Pérez, assassinée par la responsable de son «fan-club», elle est aussi à l’affiche dans «Le négociant», dans lequel elle est la maîtresse de Jack Nicholson. Les critiques sont unanimes, ses prestations prouvent sa gamme de jeu. J.Lo est alors vouée à devenir une «star» du grand écran... d’autant plus qu’elle touche un cachet de plus d’un million de dollars, ce qui fait d’elle l’actrice latino-américaine la mieux payée à l’époque. Après avoir obtenu une nomination aux Golden Globes, elle enchaîne avec le film d’action et d’horreur «Anaconda» avant que Steven Soderbergh la choisisse pour «Loin des regards», une comédie policière dans laquelle elle tient tête à un tout jeune George Clooney.

«La cellule» (2000)

Pour son premier long métrage, le cinéaste Tarsem Singh choisit une histoire de science-fiction à grand déploiement se déroulant à l’intérieur du cerveau de patients dans le coma. Jennifer Lopez devient une pédopsychiatre, Vincent D’Onofrio un tueur en série et Vince Vaughn un agent du FBI. Le film obtient 104 millions $ de recettes, ce qui en fait un succès au box-office, mais les critiques sont partagés. Elle se tourne alors, l’année suivante, vers des projets plus commerciaux comme «La marieuse» - sorti la même semaine que son album «J.Lo» -, sa première comédie romantique qui séduit les foules, et «Les yeux d’un ange», mais le public ne suit pas.

«Romance à Manhattan» (2002)

La comédie romantique dans laquelle elle joue une femme de chambre monoparentale qui tombe amoureuse d’un politicien (Ralph Fiennes) arrive en tête du box-office lors de son premier week-end de sortie, battant «Star Trek: Némésis»! Les critiques louent la prestation de Jennifer Lopez et saluent le fait qu’une latino puisse être le personnage principal d’une histoire d’amour. La même année, mais quelques mois auparavant, la vedette avait continué ses incursions du côté des films d’action, elle avait été dirigée par Michael Apted dans «C'est assez» où elle incarnait une femme abusée par son mari qui décide de se venger.

«Gigli» (2003)

Pourquoi inclure un navet – et selon certains l’un des pires navets de l’histoire - dans une telle liste? Outre le fait qu’il a été tourné et est sorti lorsque Jennifer Lopez était en couple avec Ben Affleck, avec qui elle a aujourd’hui renoué, le film n’a eu aucune conséquence sur sa carrière... au contraire de celle de son amoureux, et ce, malgré des pertes de près de 100 millions $. En effet, la chanteuse et actrice continue d’être, par la suite, à l’affiche d’un ou deux films par an, notamment «Ma belle-mère est un monstre» (2005) qui a récolté des recettes de 154,7 millions $ aux guichets internationaux. J.Lo prendra néanmoins une pause de plusieurs années lors de la naissance de ses jumeaux en 2008.

«Arnaque en talons» (2019)

Alors qu’on pensait qu’à 50 ans, J.Lo ne pourrait plus surprendre, elle se transforme en effeuilleuse qui, avec plusieurs consoeurs, décide d’arnaquer les riches «traders» de Wall Street. Productrice du long métrage, qui récolte 157,6 millions $ de recettes, elle effectue une danse à l’écran qui subjugue critique et cinéphiles... et se voit nommée une seconde fois aux Golden Globes.