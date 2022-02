Shawinigan: manifestation pour l'eau potable

Des citoyens de Shawinigan tentent de se faire entendre après près de 10 semaines sans eau potable.

C’est au coup de 14 h que les manifestants se réuniront pour devant l’Hôtel de Ville afin de demander à l’administration Angers de faire preuve de plus de transparents dans ce dossier qui affecte le quotidien de 30 000 citoyens.

Pour Lynn Gravel, une des organisatrices du mouvement, le conseil municipal doit faire preuve de transparence compte tenu de l’ampleur de la situation. «On doit cesser de prétendre à une possibilité de litige si on nous remet les documents demandés», a expliqué Mme Gravel qui s’est fait refuser des demandes d’accès à l’information. «Ce n’est pas un rapport sur le débit de l’eau du Lac-à-la-Pêche qui va causer un litige», a-t-elle ajouté.

Depuis le début de cette crise, la communication entre les conseillers et les citoyens est très tendue. De plus, les mesures sanitaires rendent difficile la communication puisqu’il est impossible aux citoyens d’assister aux séances du conseil. «Tout comme l’eau, les liens de confiance entre les citoyens et l’administration Angers sont érodés», a précisé Mme Gravel.

Troisième manifestation

Visés depuis trois mois par un avis d’ébullition, les citoyens en sont rendus à leur troisième manifestation.

En décembre, une vingtaine de personnes s’étaient réunies devant les bureaux de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, afin de s’assurer que leurs inquiétudes se rendent bel et bien à l’Assemblée nationale, à Québec.

Puis en janvier, un convoi de près de 300 personnes s’était déplacé devant l’Hôtel de Ville. Dans un geste symbolique, un monument symbolisant l'adoption d'une politique de gestion durable de l'eau, installé devant l'Hotel de ville il y a dix ans, avait été recouvert d’une toile afin d’illustrer la perte d’eau potable d’un grand nombre de citoyens.

«Nous allons refaire ce geste symbolique aujourd’hui», a indiqué Lynn Gravel, qui précise que la toile avait été retirée.

Tout comme les précédentes, cette troisième manifestation se déroulera dans le respect des mesures sanitaires et du code de sécurité routière.