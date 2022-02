Super Bowl LVI: Tout sur les Bengals de Cincinnati

Depuis des semaines, les Bengals sont perçus comme les négligés au parcours féérique. Il faudra bien que certains commencent à les prendre au sérieux. On ne se rend pas au Super Bowl par hasard ou par chance.

Il y a bien sûr l’attaque spectaculaire qui capte l’attention. À sa deuxième année, Joe Burrow n’a jamais peur des grands moments et n’hésite pas à décocher ou à bien manier le jeu dans sa pochette protectrice.

Il avait déjà développé une belle chimie avec Tee Higgins et Tyler Boyd, mais l’arrivée du receveur Ja’Marr Chase a métamorphosé l’attaque. Même s’il œuvre derrière une ligne offensive qui figure parmi les plus faibles de la ligue, Burrow a l’embarras des cadeaux avec ses receveurs et parvient souvent à décocher rapidement. Si la ligne échoue, Burrow trouvera le temps long.

Changer la donne

Il n’y a pas eu de grandes performances de porteurs de ballon au sol à ce jour en séries, mais s’il y en a un qui peut changer la donne, c’est Joe Mixon. Il a terminé au troisième rang cette saison avec 1205 verges par la course.

En défense, les Bengals ont progressé en passant du 26e rang la saison dernière au 18e cette année. Sans parler d’une unité intimidante, elle peut appliquer la pression avec Trey Hendrickson et Sam Hubbard.

L’apport de vétérans a permis aux Bengals de limiter les dégâts face aux bonnes attaques aériennes des Raiders et des Chiefs lors des présentes séries.

Origine du nom

La franchise doit son nom à un clin d’œil à Paul Brown, qui a été entraîneur de l’équipe secondaire de Cincinnati connue sous le nom des «Tigers». À son entrée dans la NFL en 1967, Paul Brown, devenu propriétaire, a voulu redonner à la ville le nom de l’équipe des Bengals de Cincinnati, qui évolua de 1937 à 1941 dans l’AFC.

Création du logo

Le premier logo de l’équipe, conçu en 1967, est un tigre du Bengale courant avec un ballon blanc. De 1970 à 1980, on adopta le casque orange avec la simple inscription «Bengals» en noir. De 1981 à 1996, les rainures de tigres orange et noir sont apparues. Une tête complète de tigre ornait les casques de l’équipe entre 1997 et 2003. Finalement, depuis 2004, on a droit au «B» à rainures orange et noires.

SAISON RÉGULIÈRE

Septembre: 3 matchs gagnés - 1 perdu

Octobre: 2 matchs gagnés - 2 perdus

Novembre: 2 matchs gagnés - 1 perdu

Décembre: 2 matchs gagnés - 2 perdus

Janvier: 1 match gagné - 1 perdu

Contre les équipes de sa division: 4 matchs gagnés - 2 perdus

Contre les autres divisions de l'association: 4 matchs gagnés - 2 perdus

Contre l'Association américaine: 8 matchs gagnés - 4 perdus

Contre l'Association nationale: 2 matchs gagnés - 3 perdus

ÉLIMINATOIRES

Contre les Raiders

26 à 19

Contre les Titans

19 à 16

Contre les Chiefs

27 à 24

