«Tout le crédit revient aux joueurs» -Jay Woodcroft

En tant que nouvel entraîneur-chef, Jay Woodcroft a la lourde tâche de redresser la barque des Oilers d’Edmonton, qui sont en pleine tempête après un excellent début de saison. L’ancien pilote du club-école de l’équipe a savouré la victoire à sa première présence derrière le banc, vendredi soir.

La formation albertaine est tombée bien bas depuis le mois de décembre. Plusieurs ont cherché un coupable, notamment Connor McDavid, mais la solution a finalement été de limoger Dave Tippett, qui en était à une troisième campagne à la barre des Oilers.

Woodcroft, lui, prend les rênes après quatre saisons chez les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine, et trois autres années comme assistant à Edmonton. Bien qu’il soit déjà un visage connu, les joueurs ont semblé avoir compris le message rapidement.

«C’est une belle victoire d’équipe. J’ai apprécié la façon dont nous avons joué aujourd’hui [vendredi]. J’ai l’impression que nos joueurs ont joué dur les uns pour les autres», a indiqué le nouveau pilote après le gain de 3 à 1 contre les Islanders de New York.

McDavid a été le meilleur pointeur des siens avec deux mentions d’aide, tandis que Cody Ceci, Zach Hyman et Jesse Puljujarvi ont touché la cible. En deuxième période, Anthony Beauvillier a réduit l’écart pour les «Isles», mais les Oilers ont tenu bon en ajoutant un but d’assurance au troisième engagement.

«Je crois que nous nous sommes améliorés plus le match a avancé, s’est réjoui Woodcroft. Ce que j’ai aimé voir, c’est quand le résultat ne tenait qu’à un fil en troisième période, nous avons gardé de l’intensité et tout le crédit revient aux joueurs dans le vestiaire.»

Vingt-quatre heures d’émotion

Si l’attaque a quelque peu débloqué, les prouesses de Mike Smith devant le filet ont fait la différence. Le vétéran a effectué 37 arrêts pour enregistrer sa première victoire depuis le 19 octobre. Le gardien de 39 ans a été à l’écart pendant plusieurs mois avec des blessures.

«Mike Smith a livré une performance "A1". Cela nous a donné la chance de poser notre jeu», a expliqué l’entraîneur-chef.

Pour le portier, les 24 heures avant le match ont été remplies d’émotion. Il était proche de Tippett et de l’entraîneur associé Jimmy Playfair; leur départ a été dur à avaler. Il est toutefois heureux de voir que Woodcroft et son adjoint Dave Manson ont rallié le vestiaire.

«D’un point de vue personnel, c’est difficile, mais ça fait partie du boulot et nous l’avons tous vécu une fois ou deux, a reconnu Smith. Que [Woodcroft] s’amène et que [Manson] s’amène aussi rapidement le jour d’un match, ils ont réussi à faire passer leur message et nous avons bourdonné dès la mise en jeu initiale.»

Les Oilers disputeront leur prochain match lundi, face aux Sharks de San Jose.