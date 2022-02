Bengals c. Rams, un Super Bowl différent

Photos d'archives À GAUCHE : Aaron Donald est la plus grande vedette des Rams, lui qui a récolté trois fois le titre de joueur défensif de l’année dans la NFL, en 2017, 2018 et 2020. À DROITE : Trey Hendrickson a été l’une des additions défensives les plus importantes chez les Bengals cette saison. En trois matchs de séries, il a récolté 2,5 sacs du quart.