42% des Québécois prévoient réaliser des travaux de rénovation cette année

Un récent sondage révèle que 42 % de la population québécoise prévoit effectuer des travaux de rénovation au cours de la prochaine année.

«On sait déjà qu’en 2021, ç’a été la folie furieuse», déclare Paul Cardinal, directeur du service économique à l’APCHQ.

Ce dernier affirme aussi qu’au cours de la dernière année, les Québécois ont investi 20,4 milliards $ en travaux de rénovation, une augmentation de 38% par rapport aux chiffres de 2020.

Selon le même sondage, il y aurait deux propriétaires sur trois qui envisagent de faire des travaux de rénovation d’au moins 5000 $ d’ici 2024.

Les travaux les plus fréquents

Environ trois ménages sur quatre songeraient à moderniser l’intérieur de leur propriété, pour un investissement moyen de 21 000 $.

Parmi les travaux les plus planifiés, Paul Cardinal dénombre les modernisations de salle de bain et de cuisine. «Ce sont celles qui ajoutent le plus de valeur à la propriété», ajoute-t-il pour expliquer leur popularité.

Les réfections des planchers ont cependant aussi la cote, tout comme l’aménagement de sous-sol et de salle familiale.

M.Cardinal constate également un engouement pour les travaux augmentant l’efficacité énergétique des bâtiments, comme l’installation d’un système de chauffage et de climatisation plus performant ainsi qu’une amélioration de l’isolation.

À l’extérieur

Si l’intérieur de leur demeure semble la priorité des propriétaires, bon nombre d’entre eux choisiront néanmoins de rafraîchir leur espace extérieur, selon le sondage.

Les rénovations de terrasses et de balcons et les aménagements paysagers se retrouvent en effet dans la liste des travaux les plus envisagés.

