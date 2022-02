LANGEVIN-DESMARAIS

Carmen



À l'hôpital Charles-Lemoyne de Greenfield-Park, le 22 janvier 2022, est décédée à l'âge de 78 ans, Mme Carmen Langevin, épouse de M. Jean-Yves Desmarais, demeurant à Verchères.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Laurraine (Luc) et Annick (Yvan), ses petits-enfants: Katherine (Brandon), Pierre-Luc (Marie-Pier), Alexandre (Mélina), Joanny (Antoine), Anthony et son arrière-petite-fille Loéva, sa soeur Marie-Marthe Langevin et ses belles-soeurs Denise et Lise Desmarais ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 février à l'église St-François-Xavier de Verchères (596 route Marie-Victorin) à compter de 10h. Suivront les funérailles à 11h.N.B. : Le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée de l'église.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Verchères. Direction funéraire :VERCHÈRESTél: 450-583-3511