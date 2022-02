Ben Chiarot partira-t-il plus rapidement que prévu?

Le nom du défenseur du Canadien de Montréal Ben Chiarot est peut-être sur la liste des blessés, mais l’intérêt demeure marqué aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey (LNH).

• À lire aussi: Ben Chiarot sur la liste des blessés

Il sera intéressant de voir quelle sera la stratégie du Tricolore avec le vétéran de 30 ans, aux prises avec une blessure au bas du corps qui n’a rien de sérieux selon la chaîne TVA Sports.

Quelques heures après avoir conclu sa première transaction comme directeur général pour améliorer une situation précaire devant le filet, Kent Hughes doit maintenant commencer à prioriser ce dossier. Le numéro 8 a amassé neuf points en 44 joutes depuis le début de la présente campagne.

L'intérêt ne manque pas

C’est connu, Chiarot est et figurera parmi les joueurs les plus convoités d’ici la période limite des échanges dans la LNH. Le hic, c’est que tant qu’il demeurera un membre du CH, le risque de blessure pourrait hypothéquer la valeur du vétéran le plus utilisé par match (23 min. 17 s) dans l’effectif, voire avorter carrément toute transaction potentielle.

Samedi, face aux Blue Jackets de Columbus, l’arrière a momentanément quitté le match après un contact avec un joueur adverse. Il est toutefois revenu au jeu et il a terminé sa journée de travail en compilant presque 23 minutes de temps de glace.

En ce sens, selon les dernières informations rapportées en soirée par le chroniqueur Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, les clubs intéressés à Chiarot, qu’il qualifie de «joueur déjà très populaire», pourraient être tentés de faire son acquisition avant qu’il ne se blesse.

«L’incident me fait demander si l’intérêt envers lui ne se précipitera pas, a-t-il spéculé sur les ondes de la chaîne sportive. Quand tu as un joueur qui a subi autant de blessures que lui, ça te préoccupe quand un cas comme ça survient.»

Friedman associe le nom du droitier aux Blues de St. Louis, aux Hurricanes de la Caroline, aux Rangers de New York, aux Panthers de la Floride, aux Kings de Los Angeles, ainsi qu’aux Flames de Calgary.

Toffoli est-il disponible?

En ce qui a trait à ces deux dernières formations de l’Ouest, «elles pourraient aussi avoir de l’intérêt pour Tyler Toffoli», a-t-il ajouté.

Rien n’indique pour le moment que l’ailier aux boucles d’or est sur le marché des transactions.

C’est la deuxième fois en une semaine que Friedman aborde une possible réunion entre Toffoli et les Kings. Il avait soulevé cette possibilité dans son balado «32 thoughts» en début de semaine dernière en mentionnant que l’équipe californienne était à la recherche d’un marqueur.

L’ailier de 29 ans joue bien depuis son retour au jeu le 18 janvier dernier. Il vient d’inscrire neuf points à 10 dernières sorties et entretient une chimie notable avec le jeune Nick Suzuki et sa présence dans le vestiaire est bénéfique pour la relève.