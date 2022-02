Canadien: Martin St-Louis garde le moral

Martin St-Louis aura encore besoin de patienter avant de conserver la rondelle de sa première victoire comme entraîneur-chef dans la LNH.

Après les Capitals de Washington et les Blue Jackets de Columbus, les Sabres de Buffalo ont triomphé du Canadien 5 à 3 en cette journée du Super Bowl. Pour St-Louis, c’était un troisième revers d’affilée. Mais pour le CH, la série noire se prolonge maintenant à 10 rencontres sans victoire (0-8-2) ou huit revers d’affilée en temps réglementaire.

S’il avait un caractère bouillant à ses jours comme joueur après une défaite, St-Louis est demeuré encore bien calme en conférence de presse, aujourd'hui.

« Premièrement, je dois être honnête avec mes joueurs, a-t-il dit. Nous venons de vivre quatre jours intenses. Il y a eu un changement de coach et il y a une nouvelle philosophie. Je sais qu’on n’a pas gagné, mais quand je regarde les matchs, je trouve qu’on fait de bonnes choses. Il y a des trucs que j’ai amenés et j’aime la façon dont les joueurs les exécutent. Ils ont compris rapidement. »

« Je suis fier de notre travail, a-t-il poursuivi. Ils achètent le plan. On continuera à progresser. J’ai ressenti du progrès dans les trois derniers matchs, mais il n’y a pas encore de victoire. »

Protéger Petry

St-Louis a insisté sur la notion du positif, surtout dans une période sombre.

« Je n’arrive pas ici, à ce moment de l’année, pour devenir un gars négatif, a-t-il répliqué. Je resterai positif avec les gars. Je veux les voir progresser. »

« J’étais heureux pour Petry avec son but, même chose pour Army [Joel Armia]. Comme joueur après un match, il y avait toujours trois ou quatre jeux que je voulais revoir. Petry va apprendre, on en discutera. On voudra nettoyer les erreurs. »

St-Louis n’a donc pas sorti le marteau avec Petry, auteur du revirement sur le troisième but du match de Jeff Skinner. Le numéro 26 a tenté une passe en direction d’Artturi Lehkonen pour sortir de son territoire, mais il a repéré Alex Tuch à la place.

Un mauvais match pour Suzuki

Nick Suzuki avait un nouvel ailier droit en Cole Caufield pour la visite des Sabres. Caufield avait obtenu une promotion au sein du premier trio, remplaçant Lehkonen.

La stratégie d’offrir plus de punch offensif à la première unité n’a pas fonctionné. Suzuki était sur la glace pour quatre des cinq buts des Sabres.

« J’aurais peut-être aimé qu’on produise plus de chances avec ce trio, a noté St-Louis. Il y a des matchs où c’est difficile. Les Sabres étaient opportunistes sur leurs chances de marquer. Je sais que Suzuki est très fiable défensivement. Je ne le regarde pas juste sur un match. J’aime son attitude, il joue bien sur 200 pieds. Ça arrive, des matchs comme ça. »